Как беженцам из Украины предлагают платно пересечь границу в Ростовской области

За последние сутки границу пересекли 5 тысяч беженцев. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В социальных сетях появились предложения платной помощи в пересечении границы в Ростовской области. «Предприниматели» обещают без проблем преодолеть автомобильный пункт пропуска «Чертково — Меловое».

Реклама распространилась в тематических сообществах, где обсуждают вопросы въезда в Россию. Корреспондент "КП-Ростов-на-Дону" написала одному из поставщиков новой услуги под видом жителя, который собирается переехать.

Собеседник сообщил, что поездка из украинского Краматорска до пункта пропуска и пересечение российско-украинской границы обойдется в 20 тысяч рублей. По его словам, успешно преодолеть пункт пропуска могут и мужчины, и женщины как с гражданством ЛНР и ДНР, так и Украины. От пассажира требуется перевести всю сумму на банковскую карту до того, как услуга будет оказана.

При этом в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области сообщили, что на границе пропускают всех беженцев — вне зависимости от возраста, пола и гражданства.

— Ко всем гражданам у нас относятся с пониманием. С нашей стороны ограничений на въезд нет. Действия другой стороны комментировать мы не можем, — сообщили в погрануправлении.

АЛЛО!

«КП-Ростов-на-Дону» рекомендует читателям не доверять подозрительным предложениям в соцсетях. По всем вопросам пересечения границы обращайтесь на горячую линию помощи беженцам +7 (863) 287-95-75.

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