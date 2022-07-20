Похоронят рядом с мамой: в Новошахтинске простятся с семьей, погибшей при расстреле

Горожане помогли собрать деньги на похороны. Фото: Алексей ФОКИН

В среду, 20 июля, жители Новошахтинска попрощаются с семьей, погибшей при расстреле в прошлую пятницу, 15 июля. Трагедия унесла жизни супругов 37 и 26 лет, их двухлетнего сынишки и 24-летней сестры жены. Лишь четырехлетняя сестра мальчика выжила и сейчас находится в больнице в Ростове. Когда и где пройдут похороны, «КП — Ростов-на-Дону» рассказали родные и друзья семьи.

До последнего родственники не знали, когда смогут похоронить сразу четверых. В рамках расследования дела проводились экспертизы. Теперь стало известно, что похороны пройдут спустя пять дней после трагедии — 20 июля.

- Сегодня в час дня будут забирать тела из городского морга, - сказал Виктор, старший брат погибшего главы семьи.

Как рассказали друзья семьи, церемония прощания пройдет на Петровском кладбище.

- Их будут хоронить рядом с мамой сестер, которая умерла молодой, - рассказала подруга одной из погибших.

Трагедия произошла в районе Новая Соколовка в одном из старых многоквартирных домов. Фото: СУ СК по Ростовской области

Судя по тому, как активно горожане обсуждают случившееся в соцсетях, людей придет много. Несколько дней в пабликах и мессенджерах неравнодушные земляки передавали сообщение о сборе денег на похороны.

- Да, люди очень помогли, спасибо! - подтвердил сбор помощи Виктор.

Напомним, у погибшей пары осталось двое детей. Восьмилетний сын, по словам друзей, был в гостях у дедушки и таким образом спасся. А четырехлетняя дочка была серьезно ранена, в крайне тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Сейчас она находится под наблюдением врачей в Ростове.

Подозреваемый в убийстве был задержан на утро после случившегося. Во время заседания об избрании меры пресечения он признал свою вину и сказал, что совершил преступление в состоянии наркотического опьянения.

"Комсомолка" приносит самые искренние соболезнования родным и близким погибших.

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