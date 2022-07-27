Громкие ДТП в Ростовской области за сутки: водитель погиб, когда его не пропустили на перекрестке

При столкновении "семерки" и "девятки" погиб один из водителей. Фото: УГИБДД по Ростовской области

По данным на утро 27 июля за истекшие сутки на дорогах Ростовской области произошло четыре аварии с пострадавшими, в одной из них погиб человек. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по региону. Рассказываем подробнее о громких ДТП в Ростовской области за сутки.

Ночью 26 июля 24-летний водитель «девятке» двигался по дороге между Никольской слободой и селом Криворожье в Миллеровском районе. По предварительным данным автомобилист не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и въехал в опору линии электропередач. В результате ДТП пострадала его 16-летняя пассажирка: девушка обратилась за помощью к медикам.

Той же ночью на проспекте Шолохова в Ростове 19-летняя девушка за рулем «Mercedes-Benz» наехала на открытый люк. В итоге выехала на тротуар и врезалась в дерево. В этой аварии обошлось без пострадавших, а вот машине досталось. Сотрудники ГИБДД направили требование к коммунальщикам вернуть люк на место.

Несовершеннолетняя пострадала в ДТП, где за рулем был парень без прав. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Около полудня 26 июля на федеральной трассе М-4 «Дон» в Октябрьском районе 51-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в металлический отбойник. От удара мужчина выпал из авто и был доставлен в больницу.

Смертельное ДТП произошло в первом часу того же дня на дороге «Семикаракорск — Волгодонск — подъезд к хутору Денисов» в Мартыновском районе. Предварительно, 42-летний водитель за рулем «семерки» выезжал из хутора на главную дорогу, не уступил «девятке» с 29-летним водителем за рулем, после чего машины врезались друг в друга. В результате водитель «ВАЗ — 2109» от полученных травм скончался на месте, а водитель «ВАЗ — 2107» с травмами попал в больницу.

Ростовчане жаловались, что водители попадают в аварии из-за открытого люка. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В отделе пропаганды также сообщили, что сотрудник специализированного батальона ДПС Ростовской области задержал водителя, сбившего пешехода и оставившего место аварии. Дело было в еще 25 июля в Ростове. На проспекте 40-летия Победы, полицейский на личном автомобиле ждал на красный сигнал светофора, когда пешеходы перейдут дорогу. В этот момент в левом ряду промчалась «Лада Гранта» и сбила 17-летнего пешехода, но водитель не остановился, а пытался скрыться с места ДТП. Страж правопорядка догнал и задержал нарушителя — 31-летнего жителя Элисты. Как выяснилось, ранее он отбывал наказание — восемь лет лишения свободы в колонии. В настоящее время в отношении него составили материалы по нескольким административным статьям.

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