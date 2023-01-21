«Не за размер юбки тебя полюбил»: Идеальный вес для женщин определили в Ростове

Идеальные фигуры для ростовчанок и ростовчан - совершенно разные. Фото: личный архив героев

Нынешние тренды уносят нас от 90-60-90: кому-то нравится быть тонкой и звонкой, кто-то хочет иметь, как нынче модно говорить, «сочные» формы, а кому и плюс-сайз к лицу. Но 19 января отмечается День идеального веса для женщин. В «КП — Ростов-на-Дону» решили узнать у врача, у психолога и у самих прекрасных ростовчанок, каким они считают идеальный вес.

СПОРТСМЕНЫ НА ВЕСЫ НЕ СМОТРЯТ

Спортсменка и фитнес-тренер Олеся Козяева нередко встречает ростовчанок, которые хотят добиться идеального веса. И каждый раз это вызывает у нее легкую улыбку.

- Такого понятия как идеальный вес у спортсменов нет. Потому что мы смотрим на качество тела, - поясняет Олеся. - В весе 60 килограммов оно может быть совершенно разным: одна девушка на углеводном питании будет с целлюлитом, а другая, которая тренируется и правильно питается, будет иметь выраженные мышцы. Это совершенно два разных человека. Спортмены на весы не смотрят — лишь на качество тела, больше в нем жира или мышц.

Причем расхожая формула идеального веса для женщин, где от роста нужно отнять 110, не работает.

- Я буду совсем худой, мне эта формула не подходит, - считает ростовчанка. - А с качеством тела растет уверенность в себе как в плане личного общения, так и на работе.

Олеся Козяева стала спортсменом и фитнес-тренером и с тех пор не смотрит на весы. Фото: Личный архив героя публикации

«ЛИШНИЙ ВЕС — ЭТО ВСЕГДА ТЯЖЕЛО»

Ростовская плюс-сайз модель Ксения Усолкина сумела превратить свой вес выше ста килограммов в преимущество. Дончанка учит и других любить и принимать себя, каждый день доказывая, что шикарно можно выглядеть в любом весе. При этом, женщина откровенно говорит, что лишнему весу не рада.

- Я как человек в весе скажу, что не бывает, чтобы не хотелось сбросить лишнее. Я раньше говорила всем, что мне все равно, у меня нет проблем. Со временем поняла, что это самообман. Лишний вес — это всегда тяжело, даже если ты выглядишь классно, - признается Ксения.

Сама ростовчанка считает для себя идеальным вес в 76 килограммов, какой у нее был до рождения сына. В свое время она набрала больше 150 кг, а потом сбрасывала 50, и с тех пор для нее каждый лишний килограмм на теле — это тяжесть.

- Если сбросить никак не получается, можно научиться с этим жить. Вопрос лишь в том, сколько жить... Я всегда говорила: если лишний вес мешает и влияет на ваше здоровье — бегом сбрасывать! - делится плюс-сайз модель. - Когда сама весила больше 150 килограммов, страдала давлением, отеками. Организм кричал SOS.

Ксения Усолкина считает, что можно прекрасно выглядеть в любом весе, но для здоровья лучше лишнее сбросить. Фото: Личный архив героя публикации

А ЧТО ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ?

- Моя жена после родов поправилась и все время жалуется, что у нее бедра стали слишком большие. Да мне ты вся нравишься, и какая вчера была, и какая сегодня! - пытается достучаться 32-летний Виталий. - Я тебя не за размер юбки полюбил, так что будь хоть в 42-м размере, хоть в 52-м. А все эти недовольства — лично ваши тараканы, чисто женские.

- Моя девушка два года назад серьезно набрала вес, но это было некритично. Я бы задумался, не пытайся она ничего с этим сделать. А так мы вместе ходили в зал, следили за здоровьем, - говорит Максим.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕДИЦИНЫ

Обратимся к данным Всемирной Организации Здравоохранения. Ожирение могут вызвать гормональные нарушения, но чаще это простая математика: калорий с пищей в организм попадает больше, чем их тратится, а излишки откладываются в виде жира.

А поскольку ожирение — это болезнь эндокринной системы, то оно сказывается сразу на нескольких системах организма. Вызывает сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа, нарушения в работе ЖКТ, может дойти до холецистита, инсульта и даже инфаркта.

Чтобы понять, попал ли человек в зону риска, нужно посчитать свой индекс массы тела — соответствие веса и роста взрослого человека. Для этого разработана математическая формула, а легче воспользоваться онлайн-калькуляторами, которые и подскажут, есть ли повод для беспокойства — слишком высокий ИМТ или, наоборот, слишком низкий. Второй показатель опасности для здоровья — талия у женщин более 80 сантиметров. При соотношении талии к бедрам больше 0,85, по данным ВОЗ, растет риск метаболических осложнений.

Кто-то считает, что идеальный вес - это рост - 110, но на практике оказывается иначе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«НОРМА — ПОНЯТИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ»

Полина Шаповалова, психолог

- Понятия нормы, как всегда, относительно, тем более в психологии. Если мы говорим о весе, то нормальным считается вес, при котором человек ощущает себя комфортно с психологической точки зрения, при котором доволен собой, своей внешностью, - объясняет специалист.

Психолог подчеркивает: можно быть в любом весе, но при этом быть недовольным собой.

- Здесь проблема глубже, и она не в весе, не в количестве килограммов, а в самооценке человека и в его принятии себя. И если человек видит проблему и не любит себя, имея всего лишь 2-3 лишних килограмма, и при этом считая себя, мягко говоря, непривлекательным, то проблема здесь в самооценке и уверенности человека в себе, - продолжает психолог.

Большое влияние на самооценку, обращает внимание психолог, имеет многомиллиардная индустрия красоты и соцсети.

- Они агрессивно навязывают эталоны и стандарты красоты, и это очень давит на девушек, женщин с психологической точки зрения, - говорит Полина Шаповалова. - И превращает их жизнь, особенно тех, у кого и так были проблемы с самооценкой, в бесконечную гонку за этим идеалом, и нередко на этой почве возникает депрессия, когда девушка не может по каким-то причинам достичь этого идеала.

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