«ЗОЖ или жареный картош?»: как звездный кот Федя поддерживает форму, на какой диете сидит и держит своих людей

Правильное питание - сложный предмет. Надо бы придерживаться, да силы воли нет. Фото: личный архив Натальи Ждановой

Коты на зависть всем: чем толще — тем красивее, и у них милоты и харизмы много не бывает. Но международно известный кот-блогер Федя из Сальска Ростовской области наедать щечки не спешит. Хозяйка усатого, котомама Наталья Жданова, поделилась секретами звездной диеты и фитнеса. Оказалось, мурлыка, который своим искренним детским взглядом зарабатывает на корм приюту для животных на 50 хвостов, еще и своих хозяев в тонусе держит.

«СПОРТПИТ - «МЯСНОЙ МИКС»

«Ну все: можно и полежать, бока отращивать! Несите мне, люди-человеки, паштеты заморские!» - так подумали про Федю некоторые фанаты, когда еще летом звезду кастрировали. Но не тут-то было! Трехлетний котофей с тех пор не стал «пылесосить» всю еду, а, наоборот, перешел на «спортпит» и усиленный фитнес.

- Федя и его друг Красавчик с лета перешли на натуральное питание, - рассказывает котомама. - Делаю им мясной микс: перекручиваю в мясорубке разные виды мяса, субпродукты, обязательно печень, а еще морковь или кабачок для клетчатки.

Полноценного белкового питания приходится по 200 граммов в сутки на одну кошачью мордочку.

- Папа у нас раньше всех просыпается — кормит их часов в семь утра. Потом Федя начинает клянчить еду ближе к человеческому обеду, в полдень, и вечером, - делится расписанием питомца Наталья. - Но и ночью выпрашивает. Если слышит, что я разбиваю яйцо, - бежит и просит, очень уж желток любит. И козье молочко пьет.

А ЧИТМИЛ БУДЕТ?

Не обходится у ЗОЖника Феди и без читмилов.

- Федя и Красавчик очень любят мучное во всех его проявлениях, хотя им нельзя и стараемся часто не баловать. Но так интересно они его выпрашивают, - смеется хозяйка.

А запасы витаминов и клетчатки пополняет травой — Красавчик научил грызть. Благо, дом со своим двором, и своя грядка у мяук есть.

Диета. Такая диета... Фото: личный архив Натальи Ждановой

При этом летом усатый похудел, как и все его пушистые собраться. Попробуй в нашей жаре, когда +40 в тени, продержаться! А в зиму аппетит, как и у людей, просыпается.

- После лета стал охотнее есть, просить больше. Но он у нас не жирный — в меру упитанный. Ребра прощупываются. Да и вообще он даже подкачанный, потому что на белке, - замечает котомама.

ТЫГДЫГДЫК ДЕРЖИТ В ФОРМЕ ВСЮ СЕМЬЮ

Несмотря на опасения, что Федя после операции станет не только равнодушным к барышням, но и разленится и разжиреет, не оправдались. На каждом углу домашних ждет призывное «мурмяу!» к играм.

- Думала, он будет дольше спать. А Федя, наоборот, стал очень игручий, каким не был никогда, - радуется Наталья. - За ногами гоняется, дразнит и убегает, чтобы за ним бежали, а раньше нам приходилось самим его развлекать. Научился играть сам с собой, особенно с ремнями и шнурами — дома живой провод для зарядки еще поискать надо.

Ну и куда без обязательного тыгдыгдыга на ночь? Тут отдуваться приходится сыну.

- Федя нас держит в тонусе, заставляет больше двигаться. Вот и спорт на ночь ввел. И свой клуб боевых искусств, - продолжает хозяйка. - Игривой походкой идет доставать Красавчика, видно, что настроен побороться. При этом всегда остается побежденным и чуток покусанным, но не отчаивается.

Надо же для любимых подписчиков быть в форме! Но вечный вопрос «ЗОЖ или жареный картош» остается актуальным. Хотя, судя по фотоподборке от котомамы, Федя как ростовчанин - всем вкусностям предпочтет шаурму.

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