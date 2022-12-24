«Лечит любовь!»: чудом выжившая при расстреле семьи в Новошахтинске девочка нашла новых родителей

В один день малышка лишилась четверых родных людей и сама чудом выжила. СУ СК по Ростовской области

Эта громкая история потрясла Новошахтинск в июле. Тогда знакомый семьи расстрелял мужа и жену, их детей — четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына, и сестру супруги. Выжила только девочка: за ее жизнь долго боролись врачи. Чудом не попал под пули ее восьмилетний брат — он в тот момент был в гостях у дедушки, и его сразу поместили в реабилитационный центр для детей и подростков.

Брата и сестру принял в свою семью Виктор Батищев — они ему приходятся внучатыми племянниками. Без раздумий мужчина вместе с супругой Натальей оформил опеку над ребятами. Виктор Леонидович поделился с читателями «КП — Ростов-на-Дону» как ребятам живется, и что он делает, чтобы скорее помочь детям пережить весь тот ужас.

Семью нашли в старом доме. Фото: СУ СК по Ростовской области

«МЕЧТАЛ ВЗЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА»

Виктору — 41 год, супруге Наталье — 39. Простые люди — предприниматель и швея, но в то же время несказанно богатые — у них четверо детей. Сыну 22 года: он работает монтажником в Москве, женился и стал папой, дочка в 21 год уже заведующая магазина в Шахтах. Дома остались двое: 16-летний сынок учится в техникуме, младшей дочке 11 лет — она в пятом классе. Но на этом родители решили не останавливаться и пошли в школу приемного родителя.

- Старшие уже выросли, дома еще двое. И очень хотелось помочь какому-нибудь ребенку. Я сам вырос в интернате, и мечтал об этом с детства, - делится Виктор. - Отец мой умер, и нас со старшими братом и сестрой забрали у матери и поместили в интернат.

Сестры не стало, когда ей было 36 лет, и у нее остались две дочки — те самые, которые погибли при расстреле в июле.

Подозреваемого в зверстве много часов искали по городу. Фото: СУ СК по Ростовской области

- Супруга росла в полной семье и никогда не задумывалась над тем, чтобы взять ребенка под опеку. Но она во всем меня поддерживает, - говорит супруг.

НУЖНО ОЧЕНЬ МНОГО ЛЮБВИ

Муж и жена долго не решались, но в апреле, наконец, взяли в семью еще одну дочку — восьмилетнюю Машу.

- У нее непростая судьба. Ее удочерила женщина, но, не справившись, через полгода хотела ее вернуть в детдом. Тогда служба опеки обратилась к нам, и мы были рады нашему пятому ребенку, - рассказывает отец семейства.

Поначалу Маша была как ежик, но быстро втянулась, вспоминает отец.

- Будто с нами всю жизнь провела, и стала называть нас мамой и папой, - улыбается Виктор. - Маша сильно нуждается в любви: любовь ей надо прямо показывать. Говорить: «Мы тебя сильно-сильно любим», «Ты же наша!», ценить, благодарить за помощь. Не обходится, конечно, без сложностей, но как бы тебя ни расстроило поведение ребенка, стараешься не ругать, а разговаривать, напоминать, что ты в него веришь.

Десятки людей пришли проститься с погибшими. Фото: читатель "КП - Ростов-на-Дону"

«НАЗЫВАЮТ НАС МАМА И ПАПА»

Только Маша почувствовала себя родной в новой семье, 15 июля случилась та самая трагедия, которая потрясла всю страну - в спальном районе города нашли погибшими двух сестер, супруга одной из них, их двухлетнего сына. А вот его четырехлетней сестренке удалось выжить. Спустя пять дней Виктору позволили забрать еще одного ребенка погибших - Максима - из социального центра, а жена была с выжившей маленькой Сашенькой в больнице, и после выписки девочка тоже попала в семью Батищевых.

- Они поначалу почти все время молчали и общались только между собой, - вспоминает Виктор. - Максим никого к себе не подпускал. Саша даже не отвечала, хочет есть или нет. Супруга просто брала ее на руки и начинала кормить с ложечки. Саша или ела, или отказывалась.

Но малышка доверяла женщине, которая выхаживала ее в больнице, и потихоньку начала приходить в себя, общаться со всеми, а, глядя на нее, и старший брат подтянулся.

Супруга Наталья поддержала идею мужа взять ребенка из детдома. Фото: личный архив героев

- Сейчас все отлично. Называют нас мама и папа. Бегаем, резвимся, в садик ходим, - радуется отец.

ВСПОМИНАЮТ РОДИТЕЛЕЙ

У ребят были кошмары, но не часто. Максима аккуратно подводили к страшной новости. Иногда вспышками к Саше приходили воспоминания, и она рассказывала, как ей было больно, что она видела пистолет, смотрела, как упали родители, как стреляли в маленького братика. Максим сначала даже всерьез это не воспринял.

- А потом у него были истерики и не раз, - вздыхает Виктор. - Он расстроенный подбегает, я его обнимаю крепко, целую, и он успокаивается. Когда вспоминает, говорит, что ему тяжело, что соскучился по маме, папе и братику Вове. Сашенька тоже вспоминает, что у нее была мама Света, но и Наташу называет мамой.

Теперь у Батищевых дома живут студент колледжа, трое школьников и малышка, которая ходит в детсад. Фото: личный архив героев

С лета с детьми работали психологи. Сейчас приемные родители продолжают заниматься с детьми по программе. Но главное, уверен Виктор, лечит не время, а любовь большой семьи.

- Мы ездим в детские комплексы, гуляем всей семьей — вместе проводим время. Водим детей в бассейн после школы и садика, - перечисляет отец, который в курсе всего. - График — плотный.

ЧТО ЗАГАДАЛИ НА НОВЫЙ ГОД

Максим любит математику, но и чтение удалось уже подтянуть на четверку. Саша, которой на днях исполнилось пять лет, - большая любительница рисовать, но после произошедшего долго карандаши в руки не брала. Теперь же родители радуются каждому яркому цветочку, солнышку и сердечку на бумаге. А любимое занятие — заставить нынешних родителей рисовать, а самой потом раскрашивать рисунок.

И, конечно, письма Деду Морозу детвора уже написала. Маша попросила под елочку куклу, Кира — большой набор фломастеров, Максим — конструктор, ну и Саша, у которой игрушек вагон и маленькая тележка, чего-то конкретного не загадала, но получит в подарок что-то удивительное. Для себя же родители желают одного.

Большая и дружная семья Батищевых приняла внучатых племянников. Супруги стараются согреть ребят теплом. Фото: личный архив героев

- Самое главное, чтобы в семье благополучие было, чтобы дети были здоровы, чтобы мы сами не болели и смогли их дальше воспитывать, - делится Виктор.

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