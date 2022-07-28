«Почти две недели борьбы!»: Врачам удалось спасти 4-летнюю девочку, чью семью расстреляли в упор в Новошахтинске

Дядя прибыл на место трагедии первым и успел вызвать скорую помощь малышке. Фото: СУ СК по Ростовской области

Две недели ростовские медики следят за состоянием четырехлетней девочки, единственной выжившей при расстреле семьи в Новошахтинске Как стало известно «КП — Ростов-на-Дону», пострадавшая пришла в себя. О состоянии ребенка рассказал ее дядя Виктор, который оформил опекунство над малышкой.

- В первый раз увидел племянницу в реанимации еще без сознания. Было почти две недели борьбы, - рассказывает дядя. - Мы тогда привезли в больницу документы, подтверждающие опекунство.

По его словам, раненую перевели в нейрохирургическое отделение больницы. С ребенком постоянно находится ее тетя, супруга Виктора.

- Она признает меня и жену, говорит немного. Уже начинает есть сама: держит, например, пакетик с соком, а супруга помогает, придерживает, - продолжает мужчина. - Жена помогает ей понемногу садиться на койке.

При расстреле семьи четверо погибли, выжила лишь четырехлетняя девочка. Фото: СУ СК по Ростовской области

По его словам, у племянницы была только одна операция. Сейчас девочка идет на поправку, но состояние ее все равно еще тяжелое.

- Девочка днем и ночью под капельницами. И, конечно, ей очень психологи нужны, - добавил Виктор.

Напомним, трагедия в районе Новая Соколовка в Новошахтинске произошла 15 июля. Тогда в одном из домов нашли застреленными 37-летнего мужчину, его 26-летнюю жену, их двухлетнего сынишку и 24-летнюю сестру супруги. Выжила только четырехлетняя девочка. Ребенок был тяжело ранен — пострадавшую госпитализировали в реанимацию, а позже доставили в ростовскую больницу.

В убийстве семьи заподозрили их знакомого. В городе объявили план-перехват и ловили предполагаемого преступника до четырех утра. После задержания его доставили в Ленинский районный суд Ростова. Мужчина признал свою вину и раскаялся. По словам подозреваемого, убийство он совершил в состоянии наркотического опьянения. Его заключили под стражу на два месяца.

Чудом выжил и восьмилетний старший брат девочки: он, по словам друзей семьи, был в гостях у дедушки — папы убитых сестер. Оба ребенка теперь находятся под опекой дяди.

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