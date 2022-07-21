«Несли цветы и игрушки»: десятки людей пришли проститься с семьей, погибшей при расстреле в Новошахтинске

Церемония прощания прошла 20 июля. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне, 20 июля, жители Новошахтинска попрощались с семьей, расстрелянной 15 июля. Трагедия унесла жизни сразу четырех человек: из охотничьего ружья были застрелены 37-летний муж и 26-летняя жена, их двухлетний сын и 24-летняя сестра супруги. Выжила лишь четырехлетняя дочь, за жизнь которой до сих пор борются ростовские врачи. А старший сын восьми лет в тот момент был в гостях.

Лишь через пять дней после страшной трагедии родные получили возможность похоронить близких. Горожане активно собирали деньги на похороны, и брат застреленного главы семьи в разговоре с журналистом «Комсомолки» поблагодарил всех неравнодушных.

Четырех убитых новошахтинцев и раненую девочку нашли в доме в районе Новая Соколовка. Фото: СУ СК по Ростовской области

Подруга семьи рассказала «КП — Ростов-на-Дону», как прошли похороны, на которые пришли даже жители, лично не знавшие погибших — беда стала общей для всего города.

В час дня десятки людей собрались у городского морга, откуда забирали тела погибших. Их отвезли на Петровское кладбище. Люди, шокированные случившимся, пришли проводить погибших в последний путь.

- Людей было очень много, - вспоминает подруга семьи. - Все плакали, а «скорая» только и успевала откачивать тех, кому становилось плохо. Люди несли цветы и игрушки для самого маленького.

Десятки людей пришли проститься с погибшими. Фото: читатель "КП - Ростов-на-Дону"

В соцсетях многие обсуждали, что маму и малыша якобы похоронят в одном гробу, но женщина уверяет, что это не так.

- Их похоронили в отдельных гробах. Но могила была большая общая — в ней мама, папа и малыш посередине, - рассказывает собеседница. - А сестра была рядом, в отдельной могилке.

Старший ребенок погибшей пары был в гостях и спасся. Фото: СУ СК по Ростовской области

Напомним, подозреваемый в этой кровавой расправе сейчас находится под стражей. Им оказался человек, с которым глава семьи в свое время дружил. Как рассказали друзья семьи, у подозреваемого были сложные отношения с убитым мужчиной. И среди мотивов могла быть ревность к одной из сестер.

Когда его привезли в Ленинский районный суд Ростова, 36-летний мужчина признал свою вину, сказал, что был под действием наркотиков и сожалеет о том, что сделал. Решением суда он заключен под стражу на два месяца на время расследования.

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