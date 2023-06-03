«Мы в рубашке родились!»: школьник рассказал, как упал с трехметровой высоты при обрушении трибун в Ростове и выжил

Глава Батайска Роман Волошин пообещал материально помочь семье Ларисы. Фото: Дмитрий Кутепов

Лариса — мама школьника Сергея из Батайска, футболиста, который пострадал при падении трибуны в Ростове. Юный спортсмен попал в городскую больницу, а его мама уверена: "сын родился в рубашке". Ребенок упал с трехметровой высоты и чудом выжил.

Трибуны опрокинулись, когда на них находились дети и взрослые. Фото: Дмитрий Кутепов

ПРОСТИТЬСЯ С ПОГИБШЕЙ ПРИШЛИ БОЛЬШЕ СТА ЧЕЛОВЕК

Напомним, 30 мая, на Гребном канале проходил футбольный матч между подростками. Несмотря на штормовое предупреждение, объявленное МЧС, игру все же решили проводить. Но в конце первого тайма начался сильный дождь, от которого спортсмены и зрители решили спрятаться под навесом на трибунах.

Однако, по предварительным данным, конструкции не выдержали шквалистого ветра и перевернулись вместе с находившимися там людьми. В результате, пострадали 36 человек. Одна женщина погибла. Батайчанка пришла посмотреть на игру своего младшего сына... Вчера ее похоронили. Проводить в последний путь молодую женщину пришли больше ста человек, которых до глубины души тронула эта трагедия.

Все эти дни столичные врачи консультировали ростовских коллег, как лучше лечить ребят. До сих пор четверо пострадавших находятся в реанимации, в их числе три ребенка. Одного из них даже отправили на лечение в Москву. Следователи возбудили уголовное дело.

«МАМА, ЗАБЕРИ МЕНЯ ОТСЮДА!»

- Игра началась в 15.30, - вспоминает тот страшный день Лариса. - Сразу после первого тайма я спросила в родительском чате: какой счет? Но мне никто ничего не написал. Только кто-то из родителей скинул фото. На ней - дождь и они под навесом трибуны стоят. Я поняла, что игру прекратили и выжидают. И тут вдруг раздается звонок. Звонит сын и кричит: «Мама, забери меня отсюда! У нас трибуна упала».

Лариса работает в аптеке. Услышав такое, не растерялась:

— Схватила бинты и все, что видела для обработки ран. Швырнула это в машину и «полетела» с Западного на стадион. Муж в это время уже из центра приехал - сын успел позвонить и ему.

МАЛЬЧИШКАМ ОБРАБОТАЛА РАНЫ

— Когда я примчалась, то большинство родителей уже были там, помогали - вытаскивали пострадавших, доставали автомобильные аптечки и останавливали кровь. На месте - скорые, пожарные, спасатели, - продолжает мать. - К трибунам я морально не смогла пойти. Да и некогда было. Ребятки сами выходили на площадку парковки. Одному раны на голове обработала, другому колено перевязала. А потом сын вдруг заплачет и говорит: «Отвези меня домой».

Я его осмотрела, открытых травм не было. Поэтому повезли его в больницу Батайска, так как мы там живем. Нам сразу выделили отдельную палату. Всего с нами сюда попали трое парней. Двоих из них уже выписали. Знаю, что других пострадавших ребят везли в двадцатую горбольницу Ростова.

Сергей хочет продолжить играть в футбол. Но врачи пока не могут сказать, когда это можно будет. Фото: Дмитрий Кутепов

«ХОЧУ ВЫСТУПАТЬ ЗА «СПАРТАК»

Как оказалось, когда начался дождь Сергей вместе с другими залез на трибуну и пытался там укрыться от непогоды. Но ливень был настолько сильным, что через несколько метров уже ничего не было видно.

— Я почувствовал, что трибуна поднимается. А когда она первый раз перевернулась, то я с самого верха упал вниз на крышу. Быстро встал и успел отбежать в сторону. Успел, потому что трибуна потом еще переворачивалась, — вспомнил момент сам пострадавший ребенок.

Состояние Сергея врачи сейчас оценивают как «удовлетворительное» и вскоре планируют выписать.

— Мы в рубашке родились, - улыбается Лариса. - Поступил он в состоянии средней тяжести с закрытой травмой коленного сустава. Сделали сыну МРТ. Разрыва связок, слава Богу, нет: у него сильный ушиб и небольшой разрыв мениска. Но это может быть связано и с длительной нагрузкой до этого. Сейчас отек уже ушел. Ногой двигает спокойно.

Сейчас, лежа на больничной кровати, юный спортсмен размышляет о своем будущем.

— Хочу дальше профессионально заниматься футболом и выступать за любимый «Спартак», — улыбнулся паренек. - Но врачи пока не могут сказать, когда можно будет заниматься спортом.

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