Мужчину допрашивают следователи. Фото: СУ СК России по РО.

Видео допроса 41-летнего мужчины, которого подозревают в похищении шестилетней девочки в Шахтах, опубликовала пресс-служба Следственного управления СК по Ростовской области.

Напомним, девочка пропала накануне, 18 июля, около половины пятого вечера. Бабушка оставила ее на детской площадке, откуда ее увел незнакомый мужчина. Несколько часов пропавшую искали волонтеры и полиция. Уже к полуночи им удалось выйти на след похитителя. Ребенок находился у него дома. Малышку в тот же день вернули родным.

КОНФЕТЫ НА ПЕЧКЕ

На кадрах видно, что в его частном доме, на печке рассыпаны конфеты, возможно, купленные для ребенка, которого увели с детской площадки во вторник днем. На следующем кадре - следователи изучают обстановку и собирают улики в комнате. Жилище на вид не отличается уютом и похоже на холостяцкую «берлогу».

Далее мы видим, как у здания следственного отдела по городу Шахты останавливается служебная машина, и из нее выводят рослого мужчину с короткой стрижкой и в спортивной одежде. Прикованный наручниками к двум конвоирам, он, озираясь, заходит в здание и следует по коридору в кабинет следователя.

«ПРИВЕЛ ДОМОЙ, СМОТРЕЛ ТЕЛЕВИЗОР»

Во время допроса вся его высота куда-то делась. Мужчина ссутулился и, не глядя на собеседника, стал отвечать на вопросы. Вспомнил, как увел девочку с детской площадки.

- Спросил, где она живет. Она сказала: «Живу там, дальше». Повел ее домой к себе, - рассказывает подозреваемый. - Привел домой, пиво себе по пути купил. Пришел. Сел на пол. Смотрел телевизор.

Допрос подозреваемого в похищении ребенка продолжается. Следователи выясняют мотивы 41-летнего мужчины. Известно, что он уже ранее был неоднократно судим.

ДОПРОС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Напомним, родственники девочки обратились в полицию и по камерам наблюдения в одном из магазинов неподалеку удалось установить, что она зашла туда в компании неизвестного мужчины. Его удалось опознать, правоохранители вычислили адрес местного жителя и уже вечером, спустя несколько часов после пропажи пришли к нему домой.

- Ребенка осмотрели медики, допросили с участием законного представителя и психолога. Выяснилось, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, и никаких противоправных действий в отношении девочки не совершалось, - прокомментировали в донском следкоме. - Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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