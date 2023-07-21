В Ростове на скамье подсудимых отец, которого обвиняют в истязании ребенка. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

В пятницу, 21 июля, в Советском суде Ростова состоялось первое судебное заседание в отношении мужчины, которого обвиняют в истязании ребенка. ЧП произошло чуть больше года назад. В конце мая рыбаки выловили в реке Темерник набитую камнями сумку с телом ребенка.

УВИДЕЛ, ЧТО МАЛЬЧИК НЕ ДЫШИТ

В тот же день задержали отца ребенка. Позже мужчина расскажет следователям, что в один из дней зашел в комнату и увидел, что сын не дышит. Он поместил тело несчастного в сумку и отправился к реке неподалеку.

На днях следователи озвучили результаты судебно-медицинской экспертизы. Согласно выводам экспертов, смерть мальчика наступила от совокупности нескольких факторов – крайней степени истощения, запущенных врожденных и приобретенных болезней.

Соседи говорили, что ребенок часто недоедал, и даже воровал еду в магазине. А отец частенько на него кричал. Мальчик не ходил ни в школу, ни в детский сад, даже не стоял на учете в поликлинике. По некоторым данным, мать оставила его несколько лет назад. Сначала его воспитывала чужая женщина – бабушка ее второго мужа. Позже пенсионерка попросила забрать мальчика мужчину, который был записан в документах как его родной отец.

УЖЕ БЫЛ СУДИМ ЗА НАРКОТИКИ

Во время первого судебного заседания подсудимый рассказал, что сам он из Нальчика, официально нигде не работал, а в 2022 году его по статье за наркотики. Тогда ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Как оказалось, мужчина уже был под следствием и под подпиской о невыезде, когда вышла история с гибелью ребенка. В итоге его арестовали. Уже пока шло расследование дела, его осудили по первой статье. Теперь дело за судом – будет ли он признан виновным в том, в чем его обвиняют.

НОВОЕ СЛУШАНИЕ НАЗНАЧЕНО НА 4 АВГУСТА

Пострадавшей стороной по делу выступает районный отдел образования. Однако представителей ведомства не было, поэтому заседание перенесли на другой день - 4 августа. Планируется, что прокурор Алла Дудник зачитает обвинительное заключение в заседании.

Рыбак вытащил на берег сумку и был шокирован, открыв ее. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Мужчине предъявлено обвинение по трем статьям, в том числе за истязание, неисполнение обязанностей по воспитанию и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

Ему грозит еще до семи лет тюрьмы.

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По сути, это история просто чудовищного людского равнодушия. Жизнь семьи, была на виду. Если верить написанному в сети, ребенка били, он голодал, воровал. Получается, его многие видели и жалели, но ничего не делали.

Вопросов, по-прежнему очень много. Например, как вышло так, что 7-летний мальчонка жил в большом городе без документов, без постановки на учет в той же поликлинике, не ходил в детский садик?

Органы опеки заявляли, что никаких письменных обращений по поводу этого ребенка к ним не поступало. А, значит, получается, и отреагировать должным образом они не могли. Дескать, их вины в этом нет.

- Его будто бы и не существовало вовсе. Мальчик, которого как бы не было, - написал кто-то в Сети, когда вся эта чудовищная правда всплыла (подробности)