«Я его не истязал»: что говорит отец 7-летнего мальчика, найденного в сумке на дне реки в Ростове

В Ростове на скамье подсудимых отец, которого обвиняют в истязании ребенка. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

В Ростове продолжается процесс по одному из самых резонансных уголовных дел последнего времени - о семилетнем мальчике, тело которого, упакованным в спортивную сумку, случайно выловили рыбаки из реки Темерник.

На скамье подсудимых - отец ребенка. В суде Советского района, прокурор зачитал обвинительное заключение.

«ЗАПИРАЛ И БИЛ ОТРЕЗКОМ ЭЛЕКТРОПРОВОДА»

Все время, пока длилось второе заседание по этому делу мужчина просидел опустив глаза. Рядом - адвокат. Потерпевшая сторона по делу - Управление образования города Ростова-на-Дону, в зале - его представитель.

Не было даже мамы мальчика, которая, по словам знакомых, оставила его у чужой женщины - родительницы своего второго мужа - и уехала в другой город. Пенсионерка разыскала мужчину, который по документам числился отцом ребенка, и попросила забрать мальчугана.

Прокурор начал зачитывать... Слушать такое человеку неподготовленному оказалось крайне сложно. Согласно прозвучавшему в обвинительном заключении, мужчина якобы думал, что это не его ребенок. С мамой мальчика он расстался давно. Прозвучало и то, что сына он не кормил, бывало, запирал и не выпускал на улицу, бил - причем, и руками, и ремнем, и отрезком электропровода – по голове, телу, рукам и ногам. И все это будто бы потому, что был уверен – мальчик ему не родной. И, соответственно, «испытывал к нему неприязнь», обусловленную этим предположением.

Кстати, следователи провели геномную экспертизу, которая подтвердила отцовство. Другая экспертиза показала, что у мальчика были сломаны два ребра.

Как прозвучало в суде, мужчина ни разу за все это время не показывал мальчика врачам. А следствие установило: у ребенка была крайняя степень истощения и другие проблемы со здоровьем.

Рыбак вытащил на берег сумку и был шокирован, открыв ее. Фото: Селимов Артур.

«Я ЕГО УМЫШЛЕННО НЕ БИЛ»

После оглашения обвинительного заключения судья предоставила слово самому подсудимому. Спросила: согласен ли он с предъявленным обвинением?

- Частично, - ответил тот. И заявил, что может согласиться только с предъявлением ему обвинением по статье 156 УК РФ в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем. А все остальное - категорически отрицает.

- Я его умышленно не бил. И, уж, тем более не истязал, - заявил в суде отец.

Напомним, что мужчине предъявлено по трем статьям уголовного кодекса – «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если оно соединено с жестоким обращением с ним», «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызывающего длительное расстройство здоровья, в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». Максимальное наказание по ним - до семи лет лишения свободы.

Известно, что на следующем заседании в суде планируют перейти уже к допросу свидетелей. Кстати, оказалось, что их много. В ближайшее время в суд планируют вызвать первых семь человек.

Наверняка, будут среди них и соседи, которые откровенничали в соцсетях - в семье творилось неладное и они якобы сообщали, куда следует. И органы опеки, которые уверяли - о существовании ребенка они узнали только после того, как его не стало. И гражданская жена подсудимого и его друзья, которые верят в его невиновность. Так что суду предстоит во многом разобраться в этой истории. За ним и решающее слово.

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По сути, это история просто чудовищного людского равнодушия. Жизнь семьи, была на виду. Если верить написанному в сети, ребенка били, он голодал, воровал. Получается, его многие видели и жалели, но ничего не делали.

Вопросов, по-прежнему очень много. Например, как вышло так, что 7-летний мальчонка жил в большом городе без документов, без постановки на учет в той же поликлинике, не ходил в детский садик?

Органы опеки заявляли, что никаких письменных обращений по поводу этого ребенка к ним не поступало. А, значит, получается, и отреагировать должным образом они не могли. Дескать, их вины в этом нет.

- Его будто бы и не существовало вовсе. Мальчик, которого как бы не было, - написал кто-то в Сети, когда вся эта чудовищная правда всплыла (подробности)