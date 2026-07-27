В Ростове-на-Дону 25 июля прошел мощный ураган. Фото: Александр Скрябин/Юрий Слюсарь.

В Ростове-на-Дону 25 июля прошел мощный ураган. Шквалистый ветер валил деревья, столбы, рекламные конструкции. Многие из них падали прямо на припаркованные машины. Владельцы разбитых авто схватились за голову: ведь ремонт влетит в копеечку.

Как законно получить компенсацию за испорченное имущество и кто должен нести ответственность за последствия непогоды, «КП-Ростов-на-Дону» рассказал юрист Евгений Колесников.

Автомобиль пострадал от стихии в Ростове: что делать

Итак, что делать водителям, если на машину упало, к примеру, дерево? По словам специалиста, главное правило в такие моменты — не трогать авто и не пытаться убрать ветки самостоятельно.

- Сначала нужно зафиксировать ущерб. Для этого - позвонить по единому номеру 112, — советует юрист Евгений Колесников. - Оператор сам передаст заявку нужным службам. Если автомобиль стоял во дворе, то к вам направят участкового. Если дерево рухнуло на проезжей части во время движения, то приедут сотрудники ГАИ.

Стихия стихией, но за каждое дерево в городе кто-то отвечает. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пока едет полиция, важно снять случившееся на камеру телефона.

- Нужно сделать минимум пять фотографий с разных ракурсов. В кадр обязательно должны попасть номера машины, само дерево и привязка к местности — табличка с адресом дома.

Юрист советуют еще и крупным планом снимать место слома ствола:

- Гнилая труха внутри докажет, что за растением просто никто не следил. А еще нужно найти двух свидетелей и записать их телефоны.

Автомобиль пострадал от стихии в Ростове: компенсация

А вот как надо было поступить во время урагана века, который прошел на минувших выходных в Ростове-на-Дону и области? Ведь, по данным чиновников, во время непогоды на номер «112» посыпалась настоящая лавина из обращений. В пиковые часы поступало больше восьми тысяч звонков. Из-за сотен рухнувших деревьев оперативные службы просто физически не успевали на все вызовы.

- Ждать полицию нужно было в любом случае, даже если на это ушли бы целые сутки. До официальной фиксации ущерба сдвигать машину или убирать ствол категорически запрещено.

Юрист предупреждает: если в день ЧП вы не дождались правоохранителей, не сделали фото и не получили официальный протокол, то взыскать компенсацию через суд будет почти невозможно.

Автомобиль пострадал от стихии в Ростове: кто ответит

Стихия стихией, но за каждое дерево в городе кто-то отвечает. Именно он и будет платить за ремонт.

Если авто было припарковано во дворе, нужно вызывать участкового. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА. Перейти в Фотобанк КП

- Если машина стояла во дворе многоквартирного дома, то отвечать будет управляющая компания или ТСЖ. Если ЧП произошло на городской улице, бесплатной парковке или трассе, то претензии нужно предъявлять муниципальным властям или дорожным службам.

Но чтобы получить компенсацию, одного протокола от полиции мало. По словам юриста, владельцу придется собрать еще и целый пакет документов.

- Сначала мы направляем виновнику досудебную претензию, приложив копии всех справок (см. ниже) и чеки за услуги оценщика. У ответчика есть 10 дней на ответ, — объясняет юрист. — Если управляющая компания или администрация отказывается платить добровольно, смело идите в суд. Практика показывает, что там чаще всего встают на сторону владельцев авто.

Автомобиль пострадал от стихии в Ростове: какие документы нужны

По словам специалиста, потребуются:

- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (выдает полиция);

- справка из Гидрометцентра о том, что в этот день действительно был штормовой ветер;

- результаты независимой технической экспертизы (она покажет точную сумму ущерба);

- документы на машину и паспорт владельца.

Автомобиль пострадал от стихии в Ростове: каско или осаго

А вот выплатят ли страховку, если на машину упало дерево?

- Если у вас заранее был оформлен полис КАСКО, то процедура значительно упрощается. Ущерб от стихийных бедствий почти всегда входит в стандартный пакет. Нужно просто позвонить в свою страховую компанию и четко следовать их инструкциям.

Юристы советуют крупным планом снимать место ЧП. Фото: читатель "КП".

Но вот обычный полис ОСАГО в этом случае совершенно бесполезен.

- ОСАГО страхует только вашу личную ответственность перед другими водителями при ДТП. Поэтому починить изуродованное авто за счет такой страховки не выйдет. Деньги на ремонт придется требовать с того, кто отвечает за упавшее дерево. Сначала, как я уже сказал, виновнику направляют досудебную претензию. И только в том случае, если он откажется платить добровольно, деньги придется выбивать через суд.

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