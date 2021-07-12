Экс-жена Павла Мамева рассказала об отношении к мужчинам после развода

Алана Мамаева после развода взяла паузу в личной жизни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-жена футболиста ФК «Ростов» Павла Мамаева весной обрела официальный статус свободной женщины. Алана заподозрила Павла в измене на сборах в Испании и подала на развод. Причем, женщина и до развода, и после много раз заявляла, что судиться с футболистом из-за алиментов не будет. Более того, Алана говорила, что осталась с Павлом в дружеских отношениях, так как пару связывают двое детей – сын и дочь.

Но потом женщина заявила, что футболист поступил очень непорядочно. Так, из-за алиментов он якобы отказался от сына Аланы от другого мужчины. Хотя, как уверяет брюнетка, Павел всегда говорил, что относится к мальчику как к родному. При этом женщина подчеркнула, что самое страшное это предательство детей.

С тех пор подписчиков Аланы стал волновать вопрос, не поменялось ли отношение у женщины к мужчинам в целом. Многие предположили, что после тих событий брюнетка и вовсе разочаруется с сильном поле.

Так, один из фолловеров задал девушке Алане вопрос: «Вы не потеряли веру в мужчин?».

На что экс-супруга Павла Мамева ответила четко и лаконично.

- Неа, - написала женщина.

Также Алана поделилась в своем инстаграме подробностями быта. Дело в том, что после развода она переехала из Ростова в Москву и сейчас занимается ремонтом в квартире. А на лето Алана перебралась на дачу. Там она с удовольствием возится в огороде, даже посадила смородину. И, конечно, много времени уделяет детям.

Пока Алана не нашла себе пару. По всей видимости, в ее жизни наступил период, когда от отношений хочется отдохнуть.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что Алана Мамаева взыскивает алименты через суд.

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