"Отправилась за лучшей жизнью для детей": многодетная мать, убитая в рейсовом автобусе под Ростовом, ехала устраиваться на работу

В маленьком поселке готовятся к прощанию с убитой молодой женщиной Фото: Михаил ФРОЛОВ

В небольшом поселке Круглый в Азовском районе Ростовской области сегодня тихо как никогда. Накануне здесь произошла большая трагедия. Мужчина, ехавший в рейсовом автобусе, с ножом напал на других пассажиров, а потом убежал в поля. В результате погибла 33-летняя мать четверых детей. Еще две женщины в возрасте 55 лет и 61 год находятся в больнице.

МЕЧТАЛА О МАТЕРИАЛЬНОМ БЛАГОПОЛУЧИИ

Убитую ударом ножа женщину знали в Круглом все. Миловидная добрая блондинка-хохотушка, мать четверых детей, мечтавшая о лучшей доле для двоих сыновей и двоих дочерей.

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» педагог из местной школы, Маша (имя изменено – прим. ред.) всегда была отзывчивой, открытой и любившей жизнь.

У женщины остались четверо детей. Фото: соцсети

То, что в свои 33 года она была мамой уже четверых ребят, в Круглом никого не удивляло.

- Машенька – сама из многодетной семьи в третьем поколении. У ее мамы было много детей, у бабушки, - рассказала жительница поселка.

Маша состоялась как мать, но вот в личной жизни не сложилось. Женщина развелась с мужчиной, но он все же активно участвовал в воспитании детей.

По словам местных жителей, Мария была хоть и из небогатой, но порядочной семьи.

А за неделю до убийства она летала, словно на крыльях. Дело в том, что женщина нашла работу в Азове. И уже предвкушала, как с первой зарплаты порадует ребятню подарками.

- В последнее время часто ездила в Азов, говорила, что по работе, - сказала знакомая молодой женщины. - И в день убийства Маша также поехала в райцентр из-за работы, которую, видимо, нашла.

Но все планы на жизнь перечеркнул случайный пассажир, 55-летний мужчина.

«ВСЕ ПРОИЗОШЛО СТРЕМИТЕЛЬНО»

В этот же автобус сел и Михаил, у которого, по версии следствия, имеются серьезные проблемы с психикой.

На проселочной дороге между Круглым и Азовом он резко встал и побежал с ножом на пассажиров.

- Машенька находилась на заднем сиденье. Все произошло стремительно. Изувер кинулся сразу на нее и ударил ножом сразу в сердце. Парень, который сидел рядом с нею, пытался ее защитить, но этот ненормальный порезал и его. У парнишки все руки в отметинах от ножа, - рассказывает собеседница «КП-Ростов-на-Дону».

Под руку злоумышленнику попали еще две женщины. Он ранил и их, а потом сбежал.

Подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса задержали. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Водитель автобуса не стал дожидаться «скорую» и быстро повез всех в больницу.

По дороге пассажиры зажимали кровоточащую рану на груди у Маши, но ранение оказалось не совместимым с жизнью. Женщина скончалась в автобусе по дороге в больницу.

ЧЕТВЕРО СИРОТ

Сиротами остались два мальчика 10 и 14 лет, и две девочки возрастом 12 и 13 лет. С ними уже вчера работали психологи. Для детей смерть матери - ужасная беда, огромное непередаваемое словами горе.

Подозреваемого в кровавой бойне задержали на следующее утро после убийства.

В областном Следкоме сообщили о возбуждении сразу двух уголовных дел — по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Они предусматривают до 20 лет лишения свободы.

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