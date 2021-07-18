Новости Ростова-на-Дону на 18 июля 2021: дончанам разрешат оплачивать проезд московской картой "Тройка"

Главные новости Ростова Фото: Андрей АБРАМОВ

Новости Ростова-на-Дону на 17 июля 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию обо всех главных событиях города и области.

В Ростовской области приняли решение о заключении под стражу Михаила (имя изменено, - прим.авт.), устроившего нападение с ножом в автобусе. Под надзором правоохранителей он будет находиться до середины сентября. Также суд постановил провести у него дома неотложный обыск.

В донском регионе определили победителей конкурса "Лучший врач года". Губернатор Ростовской области Василий Голубев уже подписал распоряжение о вручении премий победителям. Премии получат девять донских медиков, ставших призерами в трех номинациях.

В Ростовской области запланировали ввести возможность оплаты проезда в общественном транспорте картой "Тройка". Апробация такой системы будет идти в четырех городах донского региона - Сальске, Батайске, Миллерово и Новочеркасске. Такой способ будет особенно удобным для тех дончан, которым приходится часто бывать в Москве и ездить на метро.

В донском регионе за крупное хищение денег под суд отправится местный бухгалтер. она, используя свое служебное положение, похитила доверенные ей деньги в сумме более 9,4 миллиона рублей. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области бухгалтер прикарманила около 9,5 миллионов рублей.

Теперь ей предстоит оказаться на скамье подсудимых.