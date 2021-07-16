Размахивавшего ножом в автобусе злоумышленника заключили под стражу в Ростовской области

В Ростовской области заключен под стражу злоумышленник, устроивший кровавую резню в автобусе Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области приняли решение о заключении под стражу Михаила (имя изменено, -прим.авт.), устроившего нападение с ножом в автобусе. Под надзором правоохранителей он проведет до середины сентября.

- Азовский городской суд избрал меру пресечения подозреваемому в совершении преступлений по статье 105 УК РФ "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц", - сообщили в правоохранительных органах.

Также суд постановил провести у него дома неотложный обыск.

Напомним, что злоумышленник 15 июля набросился с ножом на трех пассажирок автобуса "Азов - Круглое". По словам очевидцев, все произошло внезапно, мужчина достал нож и стал им размахивать. В толпе он порезал трех пассажирок.

Одна скончалась прямо на месте преступления. Погибшая была многодетной матерью. Вторую водитель автобуса, высадив преступника в полях, успел домчать до ближайшей больницы. Жизни третьей раненой, к счастью, ничего не угрожает. Злоумышленнику удалось скрыться, но уже на следующий день он был задержан правохранителями.

Соседи подозреваемого сообщили, что он страдает психическим заболеванием и даже какое-то время провел в лечебнице. До задержания односельчане злоумышленника даже боялись выходить на улицу.

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