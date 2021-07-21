Топ-3 самых крупных пожара Ростова и области за последние пять лет

Вспоминаем масштабные пожары региона. Фото: Александр Степанов, ГУ МЧС по РО

В Ростовской области сейчас зверствует аномальная жара. Погода побила температурный рекорд за последние 70 лет. Сотрудники МЧС то и дело предупреждают дончан о высоком уровне пожароопасности и настоятельно рекомендуют быть аккуратными при обращении с огнем. В связи с этим "КП - Ростов-на-Дону" решила вспомнить три самых масштабных пожара донского региона за минувшие пять лет.

ПОЖАР НА "ТЕАТРАЛКЕ"

Самый нашумевший и нанесший больше всего ущерба местным жителям - пожар за Театральной площадью. Огонь в этом месте вспыхнул 21 августа 2017 года. Пламенем были охвачены дома на улицах Седова, Нижнебульварной, Красных Зорь, Шатоевской, а также в переулках Грибоедовском и Чувашском. В тот день дул ураганный ветер, который перебросил огонь с одного вспыхнувшего дома на другие и помог ему распространиться на несколько кварталов. За полчаса огонь огонь охватил пять тысяч квадратных метров. Местным жителям после звонка пожарным пришлось прождать их целых три часа.

Пожар на Театральной площади Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В тот день дотла сгорели более сотни домов. Общая площадь пожара составила десять тысяч квадратных метров. Спасателям пришлось эвакуировать около 600 человек, 45 из них обратились за медицинской помощью. К тушению пришлось привлечь семь вертолетов - Ми-6 и Ми-8 и пять вертолетов Росгвадии, также задействован пожарный катер "Вьюн" с которого осуществлялась дозаправка пожарных автомобилей. Пострадавших разместили в двух пунктах временного содержания в пунктах № 5 и № 22. Основной версией возникновения пожара местные жители называли поджог.

ПОЧТИ ЧЕТЫРЕ ДНЯ БОРЬБЫ

Еще один масштабный пожар охватил Ростовскую область в сентябре 2020 года. Ярким пламенем вспыхнули сразу четыре района: Тарасовский, Белокалитвинский, Каменский и Красносулинский. Огонь распространился на 170 гектаров. Пламя двигалось вперед с невероятной скоростью из-за сильного ветра. Горели леса, сотрудники МЧС день и ночь боролись с распространением пожара и делали все возможное, чтобы не дать ему добраться до жилых домов. Огонь всеми силами тушили в течение трех с лишним дней.

Горят четыре района Ростовской области Фото: Правительство РО

В общей сложности в тушении пожара принимали участие 480 человек и 130 единиц техники в том числе три вертолета Ми-8 МЧС и один вертолет Минобороны и самолет Бе-200 МЧС. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

ПОЖАР НА РОСТОВСКОМ МОРЕ

В августе 2018 году в районе Ростовского моря загорелась сухая трава и камыш. В тот день огнем было охвачено пять тысяч квадратных метров территории. К тушению крупного ландшафтного пожара, полыхающего вблизи жилых домов на окраине Ростова-на-Дону, пришлось даже привлечь авиацию, а именно вертолет Ми-8.

Пожар на Ростовском море. Фото: ГУ МЧС по РО

Спустя четыре часа непрерывной борьбы, возгорание удалось локализовать, но до полной ликвидации было еще далеко. На месте возгорания работали 72 спасателя и 25 единиц техники. По данным МЧС, даже была угроза распространения огня на жилой сектор и дачные дома, но ее силами спасателей удалось миновать.

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