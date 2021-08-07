У мамы на шее: в ростовском зоопарке у капуцинов родился любознательный малыш

Малыш все время сидит у самки на спине, крепко обняв маму за шею. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка
В Ростове-на-Дону, в зоопарке, произошло счастливое событие. На днях пара обезьянок – бурые капуцины, стали родителями. В их дружной семье появился очаровательный малыш.
- Пока он адаптируется к новой для него среде, знакомится с окружающим миром. Поэтому малыш постоянно находится под чутким присмотром мамы Нюши, - сообщили в пресс-службе зоопарка.
По словам зоологов, обезьянка выбрала для исследования внешнего мира самый безопасный и удобный для себя способ. Малыш сидит у самки на спине, крепко обняв маму за шею, и с любопытством изучает все вокруг.
Капуцины очень милые, непосредственные и дружелюбные создания. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка
- Капуцины очень милые, непосредственные и дружелюбные создания. Они привыкают к людям, которые за ними ухаживают, узнают их и очень живо общаются. У бурых капуцинов весьма богатый «лексикон» - звуковой ряд. Они часто что-то «рассказывают» и кричат на своем языке, сильно напоминающем чириканье птиц, - рассказали про питомцев зоологи.
Обезьянки часто что-то «рассказывают» и кричат на своем языке. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в зоопарке впервые за десять лет на свет появились сразу четыре птенца розовых фламинго.
Специалистам пришлось работать много лет, чтобы получить приплод. Они постоянно совершенствовали рацион и условия содержания, для птиц даже завозили специальную глину, чтобы они могли строить гнезда.
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