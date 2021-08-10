Новости Ростова-на-Дону на 10 августа 2021: власти рассказали, переведут ли школы на дистанционку

Жителей беспокоило, вернут ли дистанционку в школах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новости Ростова-на-Дону на 10 августа 2021: что случилось за сутки. Публикуем подборку главных событий города и области.

10-процентное поражение лёгких диагностировали главному врачу Ростовской областной больницы. Вячеслав Коробка рассказал, что ПЦР-тест показал отрицательный результат. Однако компьютерная томография выявила матовое стекло. Сейчас врач чувствует себя хорошо, но на ближайшие две недели он самоизолировался в кабинете.

Главу Аксайского района Виталия Борзенко оставили под стражей. По данным Ленинского районного суда, Борзенко будет находится в СИЗО до 11 октября.

В Ростове оспорили продажу имущества из недостроенного отела Sheraton. Отменить результаты аукциона потребовало Агентство по страхованию вкладов.речь идёт об имуществе компании "Лира". Первое слушание назначено на 22 сентября.

В региональном оперштабе сообщили, что в школы пока не собираются переводить на дистанционное обучение. Ранее главный санврач области заявил, что такой вариант рассмотрят, если не снизится заболеваемость среди детей. Однако пока соответствующее решение официально не принималось.

В Ростове собираются выбрать подрядчика, который завершит благоустройство парка 8 марта. Стоимость работ составит около 28,3 миллиона рублей. Подрядчику предстоит установить скамейки, качели, беседки, а также оборудовать зону для животных.

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