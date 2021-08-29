Новости Ростовской области на утро 29 августа 2021: полчища комаров накрыли побережье Таганрогского залива

По словам местных жителей, насекомых можно собирать горстями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростовской области на утро 29 августа 2021 — подборка главных событий. Рассказываем, что случилось за сутки в донском регионе.

В городах и поселках на побережье Таганрогского залива началось нашествие комаров. Так, жители хутора Красный Десант пожаловались, что насекомых можно собирать буквально горстями. По словам зоолога Сергея Дудкина, личинки комаров живут на дне водоемов и служат кормовой базой для рыбы. Большое количество взрослых насекомых говорит о том, что в водоеме мало рыбы.

Суд оставил без изменений приговор экс-заместителю гендиректора ФК «Ростов» Юрию Дорофееву. Напомним, его за попытку получить 12 миллионов от бывшего игрока команды по недостоверному договору. Кроме того, Доровеева признали виновным в махинациях с автотранспортом на десятки тысяч рублей. Он подавал апелляцию, однако приговор оставили без изменений.

Свято-Иверский женский монастырь в Ростове закрыли для посещения. Такие меры приняли из-за коронавируса. Уточняется, что лавка в воротах монастыря по-прежнему работает.

Прокуратура проверит законность платной парковки на Гребном канале «Дон». Как сообщил старший помощник прокурора Александр Черноморов, правоохранители запросят землеустроительные документы. После их изучения будет дана правовая оценка законности использования участка.

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