«Жить впроголодь или возить зелень на такси»: Дневник мелкого предпринимателя с аксайского рынка

С 30 октября вся торговля на территории старого аэропорта Ростова будет приостановлена. Фото: Артур СЕЛИМОВ

С 30 октября вся торговля на территории старого аэропорта Ростова будет приостановлена. Уже сейчас предприниматели распродают товар и переезжают на новое место. От этой временной площадки зависели не только простые горожане - те, кто приезжал в место, где ныне базировался старый аэропорт за овощами и фруктами, но и перекупщики с окрестных рынков, которые покупали товар для его последующей реализации.

О том, с какими трудностями придется столкнуться предпринимателям после переезда на «Южный Хаб» откровенно рассказала предпринимательница Ольга Денежкина (имя изменено, - прим. авт.), которая начинался небольшой бизнес на прошумевших на всю страну аксайских рынках.

ТОРГОВАТЬ ПОШЛА ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ

- Я начала торговать на рынке 15 лет назад. Так получилось, что на руках осталась дочка и двое пожилых родителей. Работы найти не вышло, и я случайно пошла в торговлю. Знакомая, у которой я покупала продукты на ярмарке, рассказала, что можно торговать овощами и зеленью. При этом получать неплохой доход.

Тогда весь местный рынок работал по принципу «купи-продай», настоящих фермеров фактически и не было. Я каждое утро вставала в 5 часов и ехала на рынок «Овощной», что находился на въезде в Ростов. Там покупала зелень, чтобы уже в 7 утра занять свой прилавок на Аксайском колхозном рынке в центре города Аксая.

Торговля начала приносить неплохой доход, и я решила больше не искать новую работу. По такой схеме работала последние 15 лет. Я покупала разнообразную зелень небольшими партиями на «Овощном», а потом из нее делала связки поменьше. К примеру, из одного пучка зелени за 120 рублей делала три связки и продавала их уже по 60 рублей. Еще я делаю связки, в которых сразу есть укроп, петрушка и базилик - они пользуются большим спросом, потому что покупатели часто используют такие наборы для супов и салатов.

И даже с такой наценкой люди всегда приходят на рынок, потому что продукция свежая, а еще по любому ароматнее, чем в сетевых супермаркетах.

Люди всегда приходят на рынок, потому что продукция свежая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЕСТО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ОДИНОКИХ

- Некоторые мои постоянные клиенты — это жители, которые живут рядом с рынком. Они всю жизнь покупали тут с самого детства и привыкли к такому шопингу. Не все могут позволить ехать за небольшими припасами за город: частые покупатели на рынке - пенсионеры, потому что там им могут подсказать, сколько стоит товар и какого он качества. В магазинах, как правило, если это и делают, то неохотно. А для пожилых людей это важно очень важно. Они могут часами рассказывать новости, задавать вопросы, а только потом покупают. Для одиноких стариков - рынок единственное место, где можно пообщаться.

Хотя одно время люди стали больше ходить в супермаркеты. Но это продлилось всего пару лет. Сейчас все возвращаются на рынок, потому что сетевики порой и цены накручивают, и товар продают не качественный.

ФЕРМЕРЫ СБЫВАЮТ ЗАДЕШЕВО

- Люди же, подходя к прилавку, считают, что мы сами выращиваем овощи, поэтому не зависим от поставок оптовиков, но это не так. После ликвидации «Овощного» в Аксайском районе многие предприниматели остались без работы. Все потому, что товар попросту было негде больше покупать.

Даже если продавец божится, что продукция у него своя - не нужно этому верить. Такие объемы потребления невозможно покрывать собственным хозяйством. Я пробовала торговать зеленью с собственной грядки, но быстро поняла, что вырастить овощи на своем участке — это каторжный труд и много потраченного времени.

Хотя по документам многие реализуют именно свою продукцию, собранную с собственных участков, но это все на бумаге. Почему? Да потому что фермерам не выгодно иметь торговую точку, платить за нее аренду и терять время. В итоге они все везут на оптовые базы и там сбывают задешево.

УДАР ПО МАЛОМУ БИЗНЕСУ

- Временная площадка в районе старого аэропорта в Ростове дала передышку торговцам с освобожденных Аксайских рынков, но ненадолго. Уже с 30 октября вся торговля на этом месте будет прекращена.

Предпринимателям разрешили до этого срока продать оставшийся товар, а дальше - искать другую точку реализации. Предпринимателям предлагают переместиться в одну из новых точек, которые организованы в хуторе Ленина, в Батайске, в поселке Косуг и еще в нескольких строящих местах.

Но все новые рынки построены вдали от города, поэтому добираться туда в среднем 20 – 30 километров. Если обычные горожане хоть как-то смогут приспособиться под новую площадку, то для предпринимателей – тех, кто закупает товар на перепродажу, такое нововведение серьезно ударит по малому бизнесу.

ПРОДУКЦИЮ ВОЗИМ «ЧЕЛНОКАМИ» НА АВТОБУСАХ

- Даже если брать обычный районный рынок, то там, в основном, торгуют люди пенсионного или предпенсионного возраста, у которых нет транспорта, чтобы возить овощи большими партиями. Мелкий бизнес перевозит продукцию до сих пор «челноками» в автобусах.

Я как пенсионерка тоже всегда везла товар в автобусе, поэтому могла не накручивать цену за перевозку – у пенсионеров в транспорте льготы. Сейчас мои поставщики с площадки на землях старого аэропорта переезжают в «Южный Хаб» за Батайском. А это - в 36 (!) километрах от моего дома.

Торговля приносит неплохой доход. Фото: Михаил ФРОЛОВ

НЕХИТРАЯ АРИФМЕТИКА

- Судите сами: сейчас, чтобы привезти свежий товар на свой прилавок, я просыпаюсь в 5 утра. А, если мне ехать за Батайск, то это нужно добавлять минимум еще час. Таким образом, мне придется либо жертвовать качеством продукции и закупать ее раз в 3-4 дня, либо тратить лишние деньги на дорогу.

Сейчас я получаю прибыль около 2000 рублей в день максимум. За свой прилавок плачу аренду в месяц – 2000 рублей плюс налоги за ИП, а это еще 5 тысяч сверху.

Говорят, что на новый «Южный Хаб» пустят бесплатные автобусы, из центра и с Западного района Ростова. А вот с территорий, прилегающих к нынешним «Атланту» и «Алмазу» пока информации о транспорте нет. Поэтом, я не единственная, кто будет испытывать трудности с перевозкой товара. Нас много!

У кого-то родственники помогают, как-то крутятся, а у меня просто и просить то некого

ВЫЖИВАЕТ ТОТ, У КОГО ПРИЛАВОК БОЛЬШЕ

- В свои годы я работаю на рынке не потому, что хочется. Просто в таком возрасте не берут никуда. Я плохо вижу, не могу долго стоять на ногах. Скажем, на рынок я могу не пойти, если вдруг давление подскочит, а на обычной работе кто меня с таким здоровьем держать будет? Для потенциального работодателя буду проблемой.

На «Овощном» скупались также продавцы из Рассвета, Новочеркасска и других небольших населенных пунктов. Все предложенные городом территории находятся одинаково далеко для всех мелких предпринимателей с нашего района.

Сейчас попробуем объединиться с несколькими продавцами и возить товары с «Южного Хаба» совместно, чтобы было немного дешевле доставка. Если не получится, буду уходить с этой сферы и сидеть впроголодь дома. В результате, останусь без средств для жизни, а горожане останутся без свежей и доступной зелени.

Не думаю, что кто-то даже имея собственный автомобиль, будет тратить весь день, чтобы съездить на этот новый рынок за Батайском. Мне кажется, это делается специально, чтобы люди ходили только в сетевые супермаркеты. Я хоть не образованная, но давно поняла, что рынок — это жестокое место, где выживает тот, у кого прилавок побольше.

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