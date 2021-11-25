Из-под капельниц - на похороны детей: Родители, потерявшие трех приемных дочек при отравлении неизвестным веществом, выписаны из больницы

Родителей смогли попрощаться со своими дочурками
Фото: ИВАНОВА Диана
В станице Бессергеневской в Октябрьском сельском районе Ростовской области простились с тремя сестрами из многодетной семьи. Одна девочка умерла дома на глазах у родителей, две сестрички скончались в больнице в реанимации.
Также на больничных койках оказались их родители и девятилетний брат.
Как рассказал «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, мужа и жену уже выписали из больницы. Сразу после этого состоялись похороны погибших сестер.
А вот жизнь мальчика все еще под угрозой. Из больницы в Новочеркасске его перевели в реанимацию детской областной больницы. Состояние ребенка по - прежнему тяжелое.
Следственный комитет проводит экспертизу, чтобы выяснить, каким веществом отравилась семья. Пока результаты анализов не готовы. Местные жители, в свою очередь, предполагают, что беда могла произойти из-за консервов, грибов или мяса.
Также есть версия, что всему виной – угарный газ.
Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что некоторые станичники теперь опасаются покупать консервы в местных магазинах.
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