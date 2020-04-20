Электронный «митинг» у здания правительства: ростовчане оставляют сотни сообщений на виртуальной карте

20 Апр 2020 2020-04-20T17:39:15+03:00

Одни люди жалуются на жизнь, а другие «пришли просто посмотреть»

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В Ростове-на-Дону на площади Советов и вблизи здания регионального правительства сотни людей приняли участие в виртуальном митинге. В электронном формате собралось огромное количество человек. Выбирая точку на карте в «Яндекс-навигатор», пользователи оставляют короткие сообщения, тем самым пополняя ряды активистов.

С самого утра вблизи областной администрации начали собираться послания, адресованные в никуда. Люди просто писали то, что их тревожит и нервирует. Одной из тем стала новая система по выдаче пропусков на перемещение по городу. Видимо некоторые ростовчане столкнулись с проблемами при их оформлении, ведь в социальных сетях люди говорили об очередях на входе в пункты, где такие справки выдают. Спустя несколько часов администрация увеличила количество телефонов, чтобы все люди могли дистанционного записаться на прием, а не устраивать столпотворение. В период режима самоизоляции нужно соблюдать меры предосторожности.

Как видно, многие жители донской столицы – народ ответственный. Они не стали выходить на площадь и «разносить» коронавирус, а придумали более подходящий вариант и собрались в виртуальном пространстве. Число отметок на карте, как и сообщений, постоянно увеличивается. Сейчас их уже сотни. Сложнее всего приходится неопытным таксистам, ведь из-за такой «толпы» просто не видно домов и улиц.

На «митинге» одни предлагают расширить ограничительные меры, чтобы не допустить распространения вируса. Другие накидывают свои варианты по стабилизации ситуации. Но, а третьи, просто оставляют остроумные записи.

- Продам гараж. Недорого, - написал пользователь.

Так или иначе, а власти действительно делают все, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. На улицах дежурят полицейские, на дорогах – сотрудники ГИБДД проверяют водителей. В городе ввели все необходимые ограничительные меры. Зачем далеко ходить? Можно вспомнить Пасхальное богослужение в храмах, которое впервые за много веков, прошло без прихожан. Храмы были пустые.

Отметки пользователей на виртуальной карте. Фото: "Яндекс-навигатор"

Напомним, что на 20 апреля в Ростовской области уже 292 человека больны коронавирусом. Только за последние сутки специалисты выявили инфекцию еще у 60 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU