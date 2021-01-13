Донские медики все чаще выписывают пациентов, переболевших коронавирусом, и все реже регистрируют новые случаи заражения. Такой вывод следует из данных регионального оперштаба.Такая тенденция держится в регионе уже два дня. Так, за минувшие сутки в лабораториях Дона зафиксировали 389 новых случаев заражения коронавирусом. Вылечить от смертельно опасного заболевания за аналогичный период удалось 479 человек. Похожая ситуация наблюдалась и днем ранее.Врачам Ростовской области удалось вылечить от инфекционного заболевания уже почти 47 тысяч человек.Лечение в стационарах от ковида получают 2 894 пациента. Медики приняли решение подключить к аппаратам ИВЛ 258 человек, которые находятся в тяжелом состоянии не могут самостоятельно дышать.В регионе стартовала вакцинация от коронавируса. Первыми привили медиков, работающих в красной зоне. В ближайшее время прививки сделают педагогам и социальным работникам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтало известно, как проходит вакцинация от коронавируса в Ростовской областиПрививки сделали медикам и сотрудникам Роспотребнадзора (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!