В Ростовскую область дополнительно поставили партии «Спутника V» и «КовиВака»

Сейчас около прививочных медкабинетов собираются очереди Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовскую область дополнительно поставили 58 тысяч доз вакцины «Спутник V» и еще 2340 доз «КовиВака». Об этом сообщил начальник управления информационной политики донского правительства Сергей Тюрин.

По словам чиновника, в настоящее время эти партии распределяют по лечебным учреждениям и мобильным пунктам вакцинации. Всего в регионе более 124 тысячи доз таких препаратов.

Сейчас около прививочных медкабинетов собираются очереди. Всех беспокоит ситуация с распространением COVID-19 и запрет принимать отдыхающих без сертификата о вакцинации на Кубани. Люди решили не играть в рулетку с вирусом и защитить свое здоровье.

Ранее в регионе забили тревогу из-за темпов распространения коронавируса. Высокий прирост инфицированных зафиксировали на последней неделе месяца. Вчера, 27 июня, донской край впервые за длительное время перешагнул порог в 200 заболевших за сутки. Сегодня эта тенденция продолжилась - заболели еще 213 человек.

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