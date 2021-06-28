Адреса и график работы: полный список пунктов вакцинации в Ростове

В медпунктах принимают людей старше 18 лет, не болеющих ОРВИ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 28 июня, власти Ростова опубликовали список с адресами и актуальным графиком прививочных пунктов. Это сделали для удобства жителей донской столицы, сейчас многие решились вакцинироваться, и около некоторых медкабинетов собираются целые очереди.

Ранее большинство точек обошли журналисты «КП - Ростов-на-Дону», побывали даже в круглосуточном пункте. Там одна из наших коллег сделала себе прививку, после этого она поделилась впечатлениями с читателями. Также мы выяснили, чем отличаются уже всем известные «Эпиваккорона», «Спутник V» и «КовиВак». Кстати, сейчас в регионе в запасе более 124 тысячи доз вакцин, недавно были завезены дополнительные партии.

Всем, кто решит посетить прививочные пункты, нужно иметь с собой паспорт, полис и СНИЛС. Принимают людей старше 18 лет, не болеющих ОРВИ, все хронические заболевания должны быть в стадии ремиссии.

Адреса пунктов вакцинации:

1) «МЕГАМАГ» - Пойменная, 1. П-1: с 10.30 - 20.00, без выходных. П-2: Будние с 13.00-20.00, суббота и воскресенье - 12.00-19.00

2) ТЦ «Горизонт» - Нагибина, 32/2. Ежедневно с 10:00 до 20:00

3) Универмаг «Солнышко» - Университетский переулок, 51/103. Будние - с 13.00 - 18.00. Суббота и воскресенье - 11.00-16.00

4) Городская стоматологическая поликлиника - пер Крепостной, 95/211. Понедельник - пятница - с 11:00 - 16:00

5) Клиническая больница РЖД - Варфоломеева, 92А. Ежедневно с 9:00 - 16:00

6) ТРК «Сокол» - проспект Стачки, 25. Вакцинация со вторника по пятницу проводится с 16.00 до 20.00. В субботу и воскресенье с 12.00 до 17.00. Понедельник - выходной. Телефон: 236-35-20

7) ГБ-8: Красноармейская 19, ежедневно. Это круглосуточный пункт

8) ТЦ «Золотой Вавилон» - Малиновского, 25. Ежедневно с 10-00 до 18-00. Телефон: 3101391

9) Восточный рынок «Темерник». Ежедневно с 9:00-15:00

10) ТЦ «Галерея Астор» - Буденовский 49/97. Вторник, четверг, суббота - с 14:00-18.00

11) Поликлиника РЖДБ - Варфлоомеева 92а. Часы работы - 9:00-12:00

12) ГБУ РО ЛРЦ №1 - Малюгина, 100. Понедельник, четверг, пятница с 9:00-12:00 (график будет меняться)

13) КДЦ «Здоровье» - Ворошиловский, 61/23. Понедельник и пятница, с 13.00-16.00

14) ТЦ «РИО» - Нагибина, 17. Ежедневно с 11:00 -19.00

15) ТЦ «Сити Галерея» - Нагибина, 30. Будние дни с 14.00 -17.00, суббота и воскресенье - с 11:00-14.00

16) МБУЗ ГБСМП - Бодрая, 88. Ежедневно с 9:00-13:00

17) ГБ №20. Круглосуточный пункт. Телефон: 310-13-91

18) ТЦ «Магнит» - Петренко, 1. Понедельник - пятница с 12:00 до 19:00. Суббота и воскресенье - с 11:00 до 18:00

19) ТЦ «Джанфида» - Таганрогская, 114И. Понедельник- пятница с 12:00 до 19:00. Суббота и воскресенье - с 11:00 до 18:00

20) МЦ «Эксперт» - Красноармейская, 262/122. Среда - 13:00-15:00

21) ТЦ «Талер» - Зорге, 33. Вторник - пятница с 10:00-18:00. Суббота и воскресенье - с 12:00-17:00. Понедельник - выходной

22) Областная клиническая больница - Благодатная, 170. Понедельник-пятница с 09.00-12.00

Закрыты 3 пункта: на ж/д вокзале, пункт в КДЦ «Здоровье», пункт на автовокзале