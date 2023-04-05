13 человек из перевернувшегося на М-4 «Дон» автобуса вывезли в ПВР в Чертковском районе

Попавший в аварию автобус уже поставили на колеса, а люди ждут новый транспорт. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

После ДТП с опрокинувшимся автобусом на М-4 «Дон» 13 пассажиров доставили в пункт временного размещения в селе Алексеево-Лозовском в Чертковском районе. Некоторым понадобилась медицинская помощь. Подробности «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в администрации сельского поселения.

- Когда мы получили оповещение от МЧС Чертково, что в районе нашего поселения произошла авария, выдвинулись на место ДТП двумя машинами администрации и попросили помочь владельца частного микроавтобуса, поскольку школьный автобус в этот момент уже уехал с детьми на конкурс в другой район, - рассказала глава Елена Гречкина.

13 взрослых пассажиров доставили в ПВР, который располагается в местном ДК. Их сразу обеспечили питьевой водой, организовали горячий чай и перекус. На месте всех осмотрел врач местной больницы, вместе с медсестрой они оказали необходимую помощь.

- Одному человеку с переломом руки выделили машину, чтобы отправить в райцентр на рентген, - добавила глава администрации.

В ближайшее время за людьми приедет транспорт, который доставит их в Ставрополь и другие поселения по маршруту, куда они направлялись.

- Уже позвонил представитель перевозчика. Он ищет машину, и, по его словам, ориентировочно в течение полутора часов транспорт за людьми придет, - рассказала Елена Петровна.

После ДТП с перевернувшимся автобусом на М-4 «Дон» в ПВР Чертковского района

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