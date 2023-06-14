Стало известно, где отключат электричество из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС

ЧП произошло в обед на Новочеркасской ГРЭС. Фото: администрация Новочеркасска.

После пожара на Новочеркасской ГРЭС 14 июня появились сообщения об отключениях электричества. Известно, что возгорание на предприятии ликвидировано. Пострадали три человека. все они госпитализированы.

Губернатор донского региона Василий Голубев сообщил о том, что для потребителей в Ростовской области будут введены временные ограничения в поставке электроэнергии.

Как пояснил собеседник издания в администрации города Новочеркасска, пока неизвестно, насколько сильно пожар на ГРЭС затронет энергообеспечение города.

– Вопреки названию, станция практически не обслуживает Новочеркасск, - рассказали в администрации. - Наряду с Ростовской АЭС, она является основным поставщиком электроэнергии в Ростовской области. От ее поставок электричества практически полностью зависит наиболее промышленно развитая юго-западная часть региона. Но в связи с аварийной ситуацией, скорее всего как-то будут перераспределены потоки электричества, у нас множатся обращения от граждан в связи с отключениями света.

Отметим, губернатор Ростовской области сообщил, что к 16.00 без электричества остались 364 тысячи потребителей. Глава региона подчеркнул, что отключения не затронули больницы и другие социальные объекты.

В 16.16 в дома начали возвращать электроэнергию.

- Специалисты докладывают, что ввод в эксплуатацию отключенных энергоблоков будет проводится поэтапно в круглосуточном режиме, а энергоснабжение потребителей будет восстановлено уже в ближайшие часы, - рассказал Василий Голубев.

Напомним, сообщение о пожаре на Новочеркасской ГРЭС поступило спасателям в 13.40. По данным МЧС, загорелся шестой энергоблок. В настоящее время возгорание потушили. Его площадь составила 200 квадратных метров.

В результате происшествия пострадали три человека. Двух из них направили на лечение в Ростов-на-Дону.

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Власти озвучили причину пожара на Новочеркасской ГРЭС. Кровля шестого энергоблока загорелась около 13.40 14 июня.

Как пояснили в администрации Новочеркасска, возгорание произошло во время ремонта. Чем именно занимались рабочие, в администрации не пояснили. (подробности)