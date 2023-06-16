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НовостиОбщество16 июня 2023 10:53

Минсельхоз Ростовской области прокомментировал видео с купающимися в чане с молоком

Они выяснили, что предприятие последний раз выпускало молоко в 2022 году
Дмитрий Кутепов
Глава КФХ планировал потом наладить скупку, хранение и переработку молока.

Глава КФХ планировал потом наладить скупку, хранение и переработку молока.

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области прокомментировало видео, на котором запечатлено купание двоих мужчин в чане с молоком на территории предприятия в Семикаракорском районе.

По предварительным данным ведомства, в помещении, попавшем на видео, в 2023 году молоко не производили. Его отгрузку последний раз осуществляли в прошлом году. А с апреля текущего года помещение находится в аренде у главы КФХ. Он планировал потом наладить скупку, хранение и переработку молока.

— По предварительной информации арендатор с целью проверки работоспособности оборудования залил в емкость жидкость с заменителем цельного молока, которая в дальнейшем была утилизирована и не отгружалась на перерабатывающее предприятие, — отметили в региональном минсельхозе.

Сейчас сотрудники минсельхоза проводят проверку.

Напомним, что 15 июня в интернете появилось видео, на котором двое мужчин на производстве купаются в чане с молоком. Как оказалось, это глава КФХ и бывший полицейский. Все это сопровождалось распитием спиртного. Эти кадры шокировали покупателей молока по всей стране. Из-за этого федеральный Роспотребнадзор начал проверку.

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