"Нужно применять опыт военно-полевой хирургии": В Ростове новый главврач 20-ой больницы рассказал об изменениях в медучреждении

Ваган Саркисян. Фото: пресс-конференция нового главного врача 20-ой больницы Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону после скандала в 20-ой больницы, где из-за нехватки кислорода могли скончаться несколько зараженных коронавирусом, назначили нового главного врача медицинского учреждения. Им стал Ваган Саркисян. Во время своей пресс-конференции 3 ноября он рассказал, какие изменения проходят сейчас в ковидном госпитале.

По его словам, все сотрудники продолжают работать в штатном режиме. Однако проблема с кадрами все-таки существует. Врачей и персонала не хватает. Между тем, в "красной зоне" прошли масштабные кадровые изменения.

Ваган Арамович рассказал, что за пять дней в новой должности он инициировал реструктуризацию персонала. Введены две должности заместителя начальника госпиталя по лечебной работе, которые будут контролировать весь лечебный процесс и движение больных.

- Война с коронавирусом - это общая война. И здесь нужно применять опыт военно-полевой хирургии, - говорит Саркисян. - Налажена медицинская сортировка больных и создана противошоковая палата на 20 коек при двух реанимационных отделениях.

Кроме того, теперь совместно с врачами-реаниматологами оговаривается тактика лечения пациентов.

- Также в помощь докторам вводятся новые должности клинического фармаколога. Дополнительно усиливаем дневную смену каждого отделения одной ставкой врача, двумя медицинскими сестрами и санитаром. Таким образом, мы улучшаем качество помощи больным, - добавил новый главный врач.

Напомним, прежний руководитель 20-ой больницы Юрий Дронов скончался из-за коронавируса. Пока он был на больничном, в разразился скандал, когда в ковидном госпитале якобы из-за нехватки кислорода скончались сразу несколько человек. Власти города сначала опровергли случившееся, но затем сами инициировали проверку. Почти сразу в дело вмешались правоохранительные органы.

Чуть позже прошли и кадровые изменения. С должности начальника управления здравоохранения уволили Надежду Левицкую, которая занимала пост с 2013 года. В тот же день по собственному желанию ушла на пенсию министр здравоохранения области Татьяна Быковская.

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