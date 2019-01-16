Почему взрыв газа в многоэтажке в Шахтах — скорее, закономерность, чем случайность

Взрыв газа в многоквартирном доме в Шахтах, унесший жизни пяти человек, который прогремел буквально через две недели после аналогичной трагедии в Магнитогорске, в очередной раз вынес на поверхность целый список проблемных вопросов.

Во-первых — что стало причиной ЧП? Понятно, что позже эксперты назовут конкретный источник взрыва (погасшая во время обогрева холодной квартиры конфорка плиты на кухне, неожиданный порыв или еще что-то), но уже СКР озвучил: была утечка. А значит, надо разбираться, как это получилось.

Во-вторых, кто ответит за произошедшее?

В-третьих, наконец, что нужно сделать, чтобы избежать подобного в будущем? Ведь только за последние два года это — уже седьмой инцидент с газом в Ростовской области.

«КП» решила предоставить слово блогеру Сергею Сысоеву — бывшему журналисту шахтинской газеты, который, разбирая эти вопросы, делает жуткий вывод: те, в чьи дома проведен газ (или, по крайней мере, в Шахтах), живут на пороховой бочке.

Прав он или нет — решать вам, читатели. Оставляйте свои комментарии под этим материалом.

Итак — вот мнение Сергея Сысоева...

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Расскажу, что я знаю о газификации многоэтажек в Шахтах. В последней четверти прошлого века дома строились с централизованный отоплением (то есть к дому подводили теплотрассы, которые наполняли горячей водой радиаторы под окнами). Горячую воду в краны обычно тоже подавали централизовано. Для приготовления еды использовалась электропечь.

Часто предусматривался резервный источник тепла — буржуйка с водогрейкой под названием «Титан» или просто угольная печь.

Помню, в конце девяностых выдалась лютая зима (вроде бы 96-97). Я тогда жил с родителями в поселке на окраине города. Трубы отопления, которые шли к домам от газовой поселковой котельной, перемерзли. Люди пытались согреться электрокаминами, но от перегрузки вырубались уличные трансформаторы. У моих родителей еще была угольная печь и мы пережили этот катаклизм в тепле. Заодно через стену грели соседей, у которых на месте печки уже стоял аквариум.

В результате авральных работ централизованное отопление в нашем поселке было восстановлено примерно за неделю. А вот регулярного горячего водоснабжения с тех пор не стало. И наш поселок — не исключение, так было во многих шахтинских микрорайонах.

В 90-е люди стали избавляться от угольных печей и проржавевших титанов. С одной стороны, они не вписывались в концепцию «евроремонта», с другой — после закрытия шахт угля в городе не стало. Здесь же нужно вспомнить о проблемах с электричеством. Типичная картина декабря середины девяностых — веерные отключения энергии. Сегодня один микрорайон сидит при свечах, завтра — другой. С электропечью в таких условиях каши не сваришь.

Поэтому в домах, которые сдавались в 90-е, вместо электрической или угольной печи ставили газовую. Вероятно, взорвавшийся дом, относился к их числу. Был ли он изначально спроектирован под газификацию или проект изменяли уже в ходе стройки — вопрос интересный.

Ударной волной разворотило четыре квартиры на двух верхних этажах.Фото: Ольга ГОПАЛО

ТЯП-ЛЯП, И ГОТОВО

Но возможные нарушения при строительстве отдельных домов меркнут по сравнению с тем, что началось потом. У измученных постоянным отсутствием тепла и горячей воды горожан появилась идея ставить в квартирах собственные газовые котлы и водогрейки.

В городе организовалось множество кооперативов по газификации. Конфликты и финансовые махинации, связанные с этими кооперативами, - отдельная песня. Насколько я могу догадываться, большинство их них были связаны с неким ООО, которое занималось проектированием и строительством газопроводов. Оно в свою очередь имело отношение к одному местному депутату.

Проще всего было тем, у кого уже были газовые плиты. Нужно было только найти место на 6-метровой кухне для котла или хотя бы водогрейки и подключить их к трубе. Обычно это не вписывалось в нормы, но обходные пути находились.

История в изначально негазифицированных домах повторялась по тому же сценарию. Сначала делался проект на установку печи, а затем к газовой трубе правдами и неправдами подключались котлы и водогрейки.

Печь из всех газовых приборов можно считать самой безобидной, потому что конфорки должны гореть всего пару часов в сутки и во время работы быть под присмотром. А котлы работают месяцами в автоматическом режиме. Поэтому и требования к котельным помещениям более серьезные.

Одно из требований к газовому оборудованию: оно должно быть присоединено к вытяжной трубе. Если квартира не проектировалась под определенный набор газовых приборов, то вентиляционных каналов при газификации может катастрофически не хватить. Отсюда и риск накопления в помещении как продуктов сгорания, так и самого газа при его утечке.

История с газификацией через кооперативы и ООО привела к тому, что все, кто приложил достаточно усилий, установили себе полный комплект газового оборудования, зачастую пренебрегая требованиями по вентиляции и другим менее очевидным нормам.

Этот случай стал седьмым ЧП, связанным с газом в Ростовской области, за последние два года.Фото: Ольга ГОПАЛО

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Прошло 20 лет. То газовое ООО было выдавлено с городского рынка монополистом. Вроде бы даже руководство имело проблемы с правоохранителями по поводу мошенничества.

Во многих квартирах сменились собственники, и они просто не знают о том, что с газовыми приборами не всё так гладко. Выросло целое поколение людей, которые привыкли, что в их домах всегда попахивает газом.

Во многих квартирах взамен продуваемых как решето деревянных оконных рам, появились более герметичные пластиковые. Вентиляция стала еще хуже.

Требования по обязательному обслуживанию газовых приборов специализированными организациями вряд ли могло кардинально изменить ситуацию. Представьте себе контролера, который заведомо знает, что на такой маленькой кухне с такой системой вентиляции просто не может быть такого количества газовых приборов. Его диалог с владельцем квартиры легко смоделировать.

Вышедшее из строя посреди отопительного сезона газовое оборудование владельцы квартир стараются отремонтировать без привлечения газовой службы. Кто-то потому, что знает: бумаги не в порядке. Другой просто экономит: найти мастера через магазин газовой техники проще и дешевле. А третий собирает деньги на ремонт, к примеру, нестабильно работающего котла месяцами (в Шахтах зарплата 15-20 тысяч рублей в порядке вещей).

Таким образом, количество факторов, способствующих взрывам газа в многоэтажках, со времен только растет.

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ?

Я считаю, что газификация многоэтажек была ошибкой. Одни на этом нажились, а другие попали в ловушку по незнанию (или потому, что хотели хотя бы в 21-м веке мыться под горячим душем, а не из тазика). Люди не смогли добиться от муниципальных властей горячей воды, взялись за решение коммунальных проблем самостоятельно и в итоге заложили в своих домах бомбу замедленного действия.

Кстати, не все газифицировали квартиры в конце девяностых. Были те, кто не вступали в кооперативы. Теперь новые собственники этих негазифицированных квартир иногда пытаются провести газ. Но нынешние городские власти им отказывают и приводят веские основания. Впрочем, ходят слухи, что некоторым людям все же удается преодолеть это сопротивление. Но я не верю. Вряд ли наши муниципальные служащие и доблестные работники газовой службы берут взятки.

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