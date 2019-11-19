«Жаль, что родителей не выбирают!»: Эпатажная экс-участница «Дома-2» Марина Мексика показала ребенка
Что вы думаете, глядя на фото красавицы в белой фате и с младенцем? А если на ней коротенькие шортики и высокие ботфорты? Настоящие поклонники экс-участницы «Дома-2» Марины Мексики сразу заподозрили, что на новом снимке красотка держит малыша своей подруги - популярной инста-блогерши Александры Кабановой (ее супруг - трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой судим за мошенничество), но девушка все-таки смогла заинтриговать. Она намекнула на желание стать матерью.
- Однажды наступит час, когда на свет появится мой собственный маленький человечек, а пока я радуюсь за Сашу, - написала экс-участница «Дома-2», добавив, что малышу исполнилось четыре месяца.
Было бы удивительно, если бы поклонники промолчали. Этого, естественно, не случилось. Сразу столько поводов, чтобы высказать свое мнение! Комментаторы зажигали и веселились (авторский стиль и орфография сохранены): «Никто у тебя не родится, если будешь голая по холоду бегать беречь себя нужно», «Жаль, что родителей не выбирают», «Дай ему сисю!», «И этот маленький будет смотреть на разноцветную изрисованную д*** маму».
Некоторые даже попытались защитить полуголую красотку с малышом на руках, правда, как-то неловко: «Да успокойтесь, хватит выливать тут помои. Марина еще не рожает, а уже понеслось. Я как мать троих детей скажу, что ребенок будет любить любую мать, какой бы она ни была: страшную, глупую, больную, злую... Просто потому что она мама, просто потому что единственная». Объективности ради стоит отметить, что были и те, кто искренне желал девушке простого семейного счастья, тем более, что совсем недавно она призналась в отношениях.
В общем, с нетерпением ждем не только новых снимков эпатажной красотки, но и комментариев под ними.
Напомним, Марина родом из Ростовской области, но уже больше пяти лет покоряет Москву, засветилась в нескольких проектах, активный блогер, занимается вокалом и берет уроки телевизионного мастерства. На своей странице в Instagram иногда пытается философствовать, но, объективности ради стоит отметить, что лайки все-таки собирают ее снимки в купальнике или нижнем белье.
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ИСТОЧНИК KP.RU