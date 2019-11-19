«Жаль, что родителей не выбирают!»: Эпатажная экс-участница «Дома-2» Марина Мексика показала ребенка

Что вы думаете, глядя на фото красавицы в белой фате и с младенцем? А если на ней коротенькие шортики и высокие ботфорты? Настоящие поклонники экс-участницы «Дома-2» Марины Мексики сразу заподозрили, что на новом снимке красотка держит малыша своей подруги - популярной инста-блогерши Александры Кабановой (ее супруг - трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой судим за мошенничество), но девушка все-таки смогла заинтриговать. Она намекнула на желание стать матерью.

- Однажды наступит час, когда на свет появится мой собственный маленький человечек, а пока я радуюсь за Сашу, - написала экс-участница «Дома-2», добавив, что малышу исполнилось четыре месяца.

ms.mexika Однажды наступит час, когда на свет появится мой собственный маленький человечек

Было бы удивительно, если бы поклонники промолчали. Этого, естественно, не случилось. Сразу столько поводов, чтобы высказать свое мнение! Комментаторы зажигали и веселились (авторский стиль и орфография сохранены): «Никто у тебя не родится, если будешь голая по холоду бегать беречь себя нужно», «Жаль, что родителей не выбирают», «Дай ему сисю!», «И этот маленький будет смотреть на разноцветную изрисованную д*** маму».

ms.mexika Меня окружают самые лучшие профессионалы своего дела)))

Некоторые даже попытались защитить полуголую красотку с малышом на руках, правда, как-то неловко: «Да успокойтесь, хватит выливать тут помои. Марина еще не рожает, а уже понеслось. Я как мать троих детей скажу, что ребенок будет любить любую мать, какой бы она ни была: страшную, глупую, больную, злую... Просто потому что она мама, просто потому что единственная». Объективности ради стоит отметить, что были и те, кто искренне желал девушке простого семейного счастья, тем более, что совсем недавно она призналась в отношениях.

ms.mexika Друзья, в нашей семье в ближайшее время планируется пополнение мы с @kid_tyoma хотим завести себе домашнее существо а точнее два

В общем, с нетерпением ждем не только новых снимков эпатажной красотки, но и комментариев под ними.

Напомним, Марина родом из Ростовской области, но уже больше пяти лет покоряет Москву, засветилась в нескольких проектах, активный блогер, занимается вокалом и берет уроки телевизионного мастерства. На своей странице в Instagram иногда пытается философствовать, но, объективности ради стоит отметить, что лайки все-таки собирают ее снимки в купальнике или нижнем белье.

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