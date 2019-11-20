«Мисс Мира 2019»: Самая красивая девушка России взяла в Лондон пять чемоданов с одеждой. Красавица продемонстрировала багаж за несколько минут до отлета в страну туманного Альбиона.

- Друзья, прямо сейчас я вылетаю в Лондон, где представлю Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Мира 2019», - подписала снимок 20-летняя Алина Санько из Азова Ростовской области. - Любимые мои, пожелайте мне удачи! Мне очень нужна Ваша поддержка.

Комментарии от поклонников не заставили себя долго ждать: «Удачи, дорогая! Мы с тобой», «Уверена, что тебя оценят по достоинству», «Удачи Алина, мы в тебя верим», «Шикарная, обалденная, классная красавица» и «Вся страна с тобой! Держим кулачки».

ms.alinasanko Друзья, прямо сейчас я вылетаю в Лондон

Напомним, финал назначен на 14 декабря. Все это время участниц ждут дефиле, благотворительные проекты и мастер-классами. А право представлять нашу страну на международном подиуме уроженка Ростовской области получила после того, как стала первой красавице в конкурсе «Мисс Россия». Тогда она обошла полсотни соперниц с различных уголков нашей страны. По случаю победы в родном городе красавицы в честь нее даже назвали пирожное. А на предстоящем конкурсе она будет выступать в платье от дизайнера Игоря Чапурина, которое уже продемонстрировала журналистам.

ms.alinasanko Искусство есть такая потребность для человека, как есть и пить.

Известно, что Алина должна была побороться за победу еще в одном конкурсе «Мисс Вселенная», но из-за ограниченного времени на подготовку, в том числе и документов, она на него не поедет.

К слову, Алина Санько учится на архитектора, а поклонников поразила не только своей открытостью, но и натуральной красотой. А еще девушка прекрасно рисует картины и декламирует стихи. Она уверена, что сейчас в моде натуральность. И призналась, что готова меняться внутри, но не снаружи. По словам Алины, чтобы хорошо выглядеть нужно обязательно высыпаться. А самое главное - быть лучше себя вчерашней. Красавица призналась журналистам, что нацелена только на победу.

ms.alinasanko Друзья, желаю всем чудесного, яркого и доброго дня!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/744512" frameborder="0"></iframe> «Мисс Россия» Алина Санько представила платье, в котором намерена победить на «Мисс Мира».20-летняя королева красоты рассказала, кто ее главная соперница и кому она отдаст деньги за победу в конкурсеАлена МАРТЫНОВА

ТТХ

Объем груди: 86 см,

Объем талии: 58 см,

Объем бедер: 86 см.

Рост - 175 см.

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