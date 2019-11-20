2019-11-20T17:35:15+03:00
Общество

«Мисс Мира 2019»: Самая красивая девушка России взяла в Лондон пять чемоданов с одеждой

Отправляясь на «Мисс мира 2019» Алина Санько из Азова попросила поддержки у поклонников
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Признанной на весь мир красавицей Алина стала весной этого года. Фото: стоп-кадр из видео-трансляции конкурса.Признанной на весь мир красавицей Алина стала весной этого года. Фото: стоп-кадр из видео-трансляции конкурса.
Изменить размер текста:

«Мисс Мира 2019»: Самая красивая девушка России взяла в Лондон пять чемоданов с одеждой. Красавица продемонстрировала багаж за несколько минут до отлета в страну туманного Альбиона.

- Друзья, прямо сейчас я вылетаю в Лондон, где представлю Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Мира 2019», - подписала снимок 20-летняя Алина Санько из Азова Ростовской области. - Любимые мои, пожелайте мне удачи! Мне очень нужна Ваша поддержка.

Комментарии от поклонников не заставили себя долго ждать: «Удачи, дорогая! Мы с тобой», «Уверена, что тебя оценят по достоинству», «Удачи Алина, мы в тебя верим», «Шикарная, обалденная, классная красавица» и «Вся страна с тобой! Держим кулачки».

ms.alinasankoms.alinasanko
Друзья, прямо сейчас я вылетаю в Лондон
5201 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, финал назначен на 14 декабря. Все это время участниц ждут дефиле, благотворительные проекты и мастер-классами. А право представлять нашу страну на международном подиуме уроженка Ростовской области получила после того, как стала первой красавице в конкурсе «Мисс Россия». Тогда она обошла полсотни соперниц с различных уголков нашей страны. По случаю победы в родном городе красавицы в честь нее даже назвали пирожное. А на предстоящем конкурсе она будет выступать в платье от дизайнера Игоря Чапурина, которое уже продемонстрировала журналистам.

ms.alinasankoms.alinasanko
Искусство есть такая потребность для человека, как есть и пить.
4825 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Известно, что Алина должна была побороться за победу еще в одном конкурсе «Мисс Вселенная», но из-за ограниченного времени на подготовку, в том числе и документов, она на него не поедет.

К слову, Алина Санько учится на архитектора, а поклонников поразила не только своей открытостью, но и натуральной красотой. А еще девушка прекрасно рисует картины и декламирует стихи. Она уверена, что сейчас в моде натуральность. И призналась, что готова меняться внутри, но не снаружи. По словам Алины, чтобы хорошо выглядеть нужно обязательно высыпаться. А самое главное - быть лучше себя вчерашней. Красавица призналась журналистам, что нацелена только на победу.

ms.alinasankoms.alinasanko
Друзья, желаю всем чудесного, яркого и доброго дня!
11441 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

«Мисс Россия» Алина Санько представила платье, в котором намерена победить на «Мисс Мира».20-летняя королева красоты рассказала, кто ее главная соперница и кому она отдаст деньги за победу в конкурсеАлена МАРТЫНОВА

ТТХ

Объем груди: 86 см,

Объем талии: 58 см,

Объем бедер: 86 см.

Рост - 175 см.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мисс Россия 2019» Алина Санько: Топ-10 неизвестных фактов из жизни

«Комсомолка» выяснила подробности о жизни той, которая в декабре отправится представлять нашу страну на международный Олимп (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Одноклассники «Мисс Россия 2019»: "Алина Санько настоящая - без всякой "пластики" и уколов красоты"

Перед выпускным девушка ездила на подкурсы в художественное училище, думала поступать в театральный, но, по настоянию родных, выбрала архитектуру. Рассказывают, что близкие переживали за Алину, когда она хотела уехать в Москву - слишком много соблазнов в большом городе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Штормовое предупреждение от МЧС: В ближайшие дни Ростове-на-Дону будет сильный ветер и резкое похолодание
В Ростовской области чиновник сдал 111 гектаров земли в аренду за бесценок
В отпуске работают четыре из пяти менеджеров и предпринимателей
Из Ростовской области в Украину не пустили 17 тонн рыбы и креветок
В Ростовской области тариф на капремонт в ближайшее время повышаться не будет
В Ростовской области ищут 17-летнюю Ксению Самойленко
Ростовского следователя, взявшего в заложники жену и ребенка, ждет служебная поверка
На Ростовской АЭС прошли стажировку преподаватели НИЯУ МИФИ
«Первые на рынке»: Котирование биржевого фонда в трех валютах запустил ВТБ
В Таганроге накрыли подпольное казино
В Ростове-на-Дону банкиры получили реальные сроки за хищение 717 млн рублей
В Ростовской области появился первый заболевший гриппом
Отключение света в Ростове-на-Дону 20 ноября 2019: где и когда
Самая красивая россиянка не поедет на конкурс "Мисс Вселенная"
Новогодние подарки клиентам «Ростелекома» в онлайн-игре «Целься в приз»
Ростовские медики не смогли объяснить происхождение имплантов, которые вставляли пациентам
В ЮФУ разработали анкету для студентов и абитуриентов-2019
В Ростовской области вооруженный грабитель напал на магазин
В Ростовской области забраковали больше пяти тонн некачественной рыбы и морепродуктов
В Ростове-на-Дону грабитель банка получил десять лет тюрьмы
В зоопарке Ростова-на-Дону поселится орангутан из Словакии
В Ростовской области у волка обнаружили бешенство
В Ростове-на-Дону от гриппа привили почти половину горожан
В Ростовской области в аварии погибли двое взрослых и маленький ребенок
В Ростовской области задержали две тонны контрабандных грецких орехов
До минус восьми градусов и сильный ветер: К концу недели в Ростове-на-Дону обещают похолодание
Отключение света в Ростове-на-Дону 19 ноября 2019: где и когда
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко назначил себе первого заместителя