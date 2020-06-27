«Как будто вышли из тюрьмы по УДО»: Валерий Карпин рассказал, почему после недели в запертых 12-метровых комнатах футболисты «Ростова» наиграли себе на памятник

В 24-ом туре РПЛ «Ростов» играл дома. Впервые после паузы в чемпионате. Впервые после рекордного поражения с десятью пропущенными голами. И впервые с такими тихими и пустыми трибунами, на которых скромно сидели поодаль друг от друга только лишь избранные владельцы абонементов, получившие накануне от клуба СМС приглашения на матч.

«КТО ЖИВ И ЗДОРОВ – ТЕ И ВЫХОДЯТ НА ПОЛЕ»

Приближенный к основе состав хозяев поля, в котором не хватало пятерых игроков основы, все-таки был хорош на фоне бледного «Арсенала» и одолел туляков со счетом 2:1. Игра, начавшаяся с двух ростовских голов и невразумительного футбола от гостей, обострилась во второй половине. Гости пытались перевернуть ход встречи и это им почти удалось. Почти, но все-таки нет. Не сегодня, «оружейники». Донские «мужики» выстояли.

Изумительные комментарии к матчу дал главный тренер «желто-синих» Валерий Карпин. Перед встречей тренер, скромно отмалчивавшийся вчера, признался, что его команда последнюю неделю провела на базе в номерах - каждый игрок в своем, то есть, практически, как в тюрьме.

- Обеды, завтраки и ужины все приносили в номера. Пытались там делать то, что можно в закрытой комнате на 12-ти квадратных метрах: отжиматься, приседать, заниматься с утяжелителями. Все, что могли, то и делали. Те, кто жив, здоров те и играют, - в своем фирменном лаконичном стиле объяснил стартовый состав наставник ростовского клуба.

СЫГРАЛИ НЕ ХУЖЕ ЮНЫХ ВОСПИТАННИКОВ

Карпин заявил, что ситуация вышла неоднозначной. В его карьере подобных эпизодов раньше не было – когда футболисты не тренировались практически от слова совсем.

- Первый раз такое, когда не готовились и нужно приходить играть. Правда, у нас была недавняя ситуация, что мальчики три месяца не тренировались и сыграли, - усмехнулся тренер.

Тем не менее, домашние стены и желание реабилитироваться перед болельщиками за поражение от «Сочи» (пусть объяснимое, но от этого не менее досадное) погнали ростовчан вперед. Павлу Мамаеву потребовалось всего 30 секунд, чтобы шоу началось.

- Ростов играет, как будто вышел из тюрьмы по УДО, а не по завершении карантина, - восхищенно заметил спортивный обозреватель Сергей Егоров в своем канале Telegram.

А вот послематчевый Карпин, отвечая на вопросы журналиста, выглядел так, будто и сам пробежал небольшой марафон. Волнение, облегчение, усталость сменялись на его лице.

Победные эмоции ростовских футболистов. Карпин тоже не остался в стороне. Фото: ФК "Ростов"

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Поздравляем с такой непростой и нервной победой. Попадая в такие обстоятельства, мы крепчаем?

- Да нет, я бы так не сказал. Не хотелось бы попадать в такие обстоятельства и крепчать.

- Сегодня победа была достигнута благодаря морально-волевым качествам?

- Естественно. Пока хоть силы были, можно было говорить про хоть какую-то игру. Нашим ребятам можно вообще памятник поставить. После такой подготовки, которая у нас была все эти две недели. После всего того, что произошло. То, что они сотворили – добыли три очка – я думаю, что им нужно памятник поставить.

- На что вы делали ставку перед матчем? Что говорили футболистам в раздевалке?

- То, что я говорил перед матчем, останется в раздевалке. Я обращал внимание на то, что первые минуты особенно важны, потому что все понимали наше физическое состояние. Мягко говоря, далеко не лучшее. Ставку делали на то, чтобы сразу включиться в игру и попробовать забить. Нужно было почувствовать уверенность. Понятное дело, что ничего запланировать было нельзя, но слава Богу, что все так и получилось.

- Как теперь будете восстанавливаться, набирать форму? Ведь календарь очень сжатый.

- Да как все команды. Ждем возвращения игроков, которых не было даже в заявке. Будем вылезать из этой ситуации.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Ростов» одержал победу над «Арсеналом» со счетом 2:1. Голами у дончан отметились Павел Мамаев на первой минуте матча и Алексей Ионов на 16-й минуте. Во втором тайме тульской команде удалось все-таки отыграть один мяч. Гол забил Луценко на 58 минуте. Шанс забить еще один гол у хозяев поля на 71-й минуте упустил Данила Прошляков, который не успел правильно подстроиться под мяч.

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