Ростов в ТОП-5 России по пробкам: почему и что делать

Власти планируют строить развязки и создавать полосы для автобусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростов-на-Дону занял 37-е место в мировом рейтинге по количеству дорожных заторов. Данные подготовили и опубликовали на сайте международного сервиса TomTom Traffic Index. По информации специалистов, в среднем дороги южной столицы загружены на 37 процентов.

Интересно, что в нашей стране Ростов опережают только четыре крупных города - Москва, Санкт-Петербург, Самара и Екатеринбург. Специалисты подсчитали, что в столице донского региона в этом году зафиксировали только 50 дней, когда дороги были свободны. Интересно, что прямо сейчас общая протяженность пробок в городе составляет почти 14 километров.

ЧТО ПОВЛИЯЛО НА СТАТИСТИКУ

Есть и более подробная статистика. Самая сложная ситуация наблюдалась в середине января, сразу после новогодних праздников. Такие же заторы были в городе перед Международным женским днем - 5 марта. Сложнее всего ростовским водителям пришлось 21 декабря прошлого года. По данным специалистов, тогда заторы поглотили 74 процентов всех городских маршрутов.

Есть вероятность, что статистику испортила ситуация, связанная с закрытием моста на улице Малиновского. В город хлынул огромный поток машин, которые раньше попадали из одного района в другой через переправу. Сейчас она закрыта на реконструкцию. Власти обещают, что полностью движение восстановится только к концу года, а одну полосу откроют летом.

ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Закрытие моста обнажило транспортные проблемы. Власти донской столицы обратили пристальное внимание на улицу Вавилова. Глава ростовской администрации Алексей Логвиненко говорил, что проект ее реконструкции находится на завершающей стадии. По окончанию работ проезжая часть расшириться до четырех полос, появится двухуровневая развязка на проспект Королева.

Еще одна проблемная зона - микрорайон Суворовский, жители которого добираются домой по одной единственной дороге. Неудивительно, что там образуются колоссальные пробки - водители в заторах каждый день теряют по несколько часов. Решить проблему власти намерены с помощью крупных застройщиков. Компания, которая возводила жилые дома в районе, выразила готовность приступить к проектированию дороги по Орбитальной-2. Маршрут свяжет Суворовский и Северный, что должно улучшить транспортную ситуацию.

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

Однако строительство новых и расширение существующих дорог - не единственный способ борьбы с пробками. Всем давно понятно, что необходимо развивать общественный транспорт, мотивировать людей передвигаться на автобусах. Это логично, ведь он способен перевозить намного больше пассажиров, чем помещается в одну машину.

Чтобы человек захотел добраться до работы на автобусе, необходимо сделать так, чтобы он ехал быстрее остальных участников движения. Для этого нужно развивать специальные полосы общественного транспорта. Хорошие примеры есть: проспекты Нагибина и Стачки, улица Красноармейская - всего 15 "выделенок" по всему городу. От общей тенденции отстает район Военвед, который принял на себя удар после закрытия моста на Малиновского.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

"Появтся новые выделенные полосы"

Константин СОЛОНСКИЙ, замлавы Администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский:

- Выделенные полосы уже есть на улице Шеболдаева, в направлении движения в город. Также по улице Немировича-Данченко вопрос также практически решен. В стадии рассмотрения улицы Дачная, 56 Армии и Ларина.

Он также отметил, что сначала установят дорожные знаки, а позже, когда улучшится погода нанесут разметку. В местах, где появятся новые выделенные полосы, поставят камеры фотофиксации.

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Это необходимо, чтобы закончить реконструкцию (подробнее)

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