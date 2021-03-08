Власти Ростова снесут пять домов вблизи моста на Малиновского

Работы на переправе не прекращаются даже в мороз. Фото: Дадаян Давид

Власти Ростова-на-Дону приняли решение снести несколько домов, расположенных вблизи нового моста на улице Малиновского. Как ранее заявляли представители администрации, это необходимо для продолжения работ по реконструкции путепровода. Документ со списком построек, подлежащих сносу, опубликовали на сайте ростовской мэрии.

Первым разберут нежилое здание в переулке Старательном. Его площадь почти 125 квадратных метров. Следом рабочие займутся небольшим жилым домом, расположенном в садоводческом товариществе СНТ "Малинка".

Разберут также объекты в переулке Рекордном - два нежилых здания. Одно площадью в 200, а другое в 300 квадратных метров. Также снесут здание, стоящее непосредственно на улице Малиновского, - операторская "будка" в 85 квадратов.

Стоит отметить, что все объекты находятся в муниципальной собственности. Ранее власти Ростова обратились в суд, чтобы изъять участки, попавшие в зону реконструкции моста. Заместитель главы городской администрации Константин Солонский признавался, что некоторые собственники не соглашались с выкупной стоимостью.

Так или иначе, но рабочие не прекращают работы на мосту. Планируется, что уже к концу этого года движение по новой переправе откроется для водителей. Есть вероятность, что по одной стороне машины пустят уже летом.

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