Дело о краже грудничка из роддома в Ростовской области передали в суд

Выяснилось, что женщина украла ребенка, чтобы не расстраивать супруга. Фото: МВД по РО и поисковой отряд "ЛизаАлерт"

Сегодня, 9 марта, прокуратура Ростовской области передала в суд материалы дела в отношении 40-летней жительницы Калмыкии, которая летом прошлого года похитила чужого новорожденного из роддома ЦРБ Сальска - райцентра в Ростовской области, расположенного неподалеку от границы с Калмыкией.

В ночь с 24 на 25 июля из родильного дома в Сальске был украден младенец трех дней от роду. Изначально информацию о пропаже ребенка стали распространять волонтеры, затем к поискам подключились правоохранители.

Мать похищенного грудничка рассказала СМИ, что незадолго до похищения ребенка заметила женщину, которая ходила под окнами роддома. Ночью, по ее словам, она встала, чтобы сходить в туалет, и увидела перед боксом с ребенком незнакомку. Она задала похитительнице вопрос: "Как вы тут оказались?". А затем спокойно, будто ничего и не было, пошла в туалет. Только дойдя до конца коридора, она опомнилась и побежала обратно, но ребенка уже не было в боксе. Соседка по палате сказала ей, что ее малыша похитили. Все это натолкнула маму мальчика на мысль о том, что она стала жертвой гипноза.

Началось разбирательство. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что малютку из роддома вынесла женщина средних лет. Она пробралась в родильное отделение через окно, сломав москитную сетку. На кадрах можно было увидеть, как неизвестная женщина быстро покидает помещение. В руках у нее - огромный пакет. Скорее всего, именно в нем и находился малыш.

Вскоре подозреваемую задержали. Украденного мальчика женщина собиралась отвезти к себе домой. Похитительница работала в детском саду и в школе. У женщины случился выкидыш и она решила выкрасть чужого ребенка. Своему супругу она ничего не рассказала, уверив его, что мальчика родила сама.

Грудничка полицейские сразу же передали родителям. Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье "Похищение заведомо несовершеннолетнего". Если вина подозреваемой в суде будет доказана, она может получить реальный тюремный срок.

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