В День дурака вспоминаем самые безумные выходки ростовских пранкеров

Ростовский пранкер Иван Сычев. Фото: личный архив героя публикации

Сегодня, 1 апреля, ростовчане отмечают всемирный праздник - День шуток или, как говорят в народе, День дурака. Люди смеются над собой, разыгрывают знакомых и друзей. Некоторые готовятся заранее: планируют перфоманс или неожиданную выходку. Главная цель, как обычно, развеселить и себя, и всех окружающих.

К счастью, в донской столице есть свои профессиональные шутники. Они появляются там, где их никто не ждет, будто из неоткуда. Их выступления становятся достоянием общественности, а пользователи всемирной паутины еще долго обсуждают странные выходки.

ИЗБИЛИ ЗА ШУТКУ С БОМБОЙ

Их называют пранкеры. Один из таких начал свою деятельность зимой 2019 года. Никому неизвестный парень решил подшутить над рядовыми пассажирами общественного транспорта. В Северном районе города, вблизи остановки, когда маршрутка распахнула свои двери, он закинул в салон черную сумку. Все это пранкер сопроводил пронзительным криком и дал понять окружающим, что это была бомба.

Реакция людей оказался совсем не той, что ждал шутник. Сначала, конечно, все испугались. Но, как только, ростовчане убедились, что в сумке нет взрывчатки, принялись избивать организатора шоу. В итоге, тот оказался на земле, окруженный агрессивно настроенными прохожими. Люди посчитали такой поступок безнравственным и совсем не смешным. Некоторые участники народного суда не стеснялись в выражениях и совсем не контролировать силу ударов. Парня били ногами по голове, вялили на асфальте и всячески унижали.

Ситуация стала достоянием общественности, как и новость об избиении. Люди в социальных сетях посчитали, что избивавшие пранкера, по сути, ничем не отличаются от него самого.

ЗОМБИ-ВРАЧ И ПОЛИЦЕЙСКИЙ

Более мирные шутки оказались у другого ростовского юмориста Ивана Сычева. В период пандемии он удивлял местных жителей настоящими театральными выступлениями. Например, парень в медицинском костюме, загримировавшись под полуметрового зомби, выскакивал на людей из машины "скорой помощи".

У одних это вызывало смех, у других - страх и ужас. Когда же сам Сычев объяснил мотивацию своего поступка, стало не до шуток. Как выяснилось, таким образом он хотел привлечь внимание к медлительности работы скорой помощи. Якобы из-за того, что приходится так долго ждать медиков, скончалась его мама.

Уже через несколько недель Иван повторил свой пранк, но уже на дорогах Краснодарского края. Зная о загруженности кубанских дорог, он решил поработать инспектором ГИБДД. Подобрал подходящую форму и, как обычно, загримировался под живого мертвеца. Махать жезлом ему удалось только несколько минут. Очень скоро случайный наряд ДПС, проезжающий мимо, заинтересовался необычным коллегой и "прикрыл его лавочку".

МАСКА НА АВТО И ЗИМНИЙ КУРОРТ

После этого выходки Сычева стали немного спокойней. За рулем спортивного авто он колесил по ростовским улицам, нацепил на капот и передний бампер огромный тент, который символизировал медицинскую маску. Пранк вновь остановились сотрудники дорожной полиции. Инспекторы выписали ему несколько штрафов, но признались, что идея была неплохая.

Последним выступлением находчивого ростовчанина стал отдых на шезлонге среди заснеженной улицы. Прохожие не могли поверить своим глазам: повсюду лежит снег, лед на тротуарах, а молодой парень на лежаке, как на курорте. В экстремальные для южного города морозы он в одних трусах устроился под зонтиком, нацепив солнечные очки и кепку.

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