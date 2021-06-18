Новости Ростова-на-Дону на 18 июня 2021: годовалая девочка вышла из дома и попала под колеса иномарки

Рассказываем, что случилось в Ростове и области. Фото: Александр ГЛУЗ

Новости Ростова-на-Дону на 18 июня 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» рассказывает, что случилось в городе и области.

В Миллерово годовалая девочка попала под колеса автомобиля. По данным донской Госавтоинспекции, 16 июня около 23 часов она вышла из дома и оказалась на дороге. В этот момент ее сбила иномарка «Тойота». От полученный травм ребенок скончался.

В Ростове-на-Дону 17 июня прошли сильные дожди. Реки из осадков образовались даже в нескольких районах, в том числе в центре — на проспекте Буденновском, улице Варфоломеева, набережной. А на переулке Халтуринском потоки воды были настолько мощные, что участок от Пушкинской до Большой Садовой закрыли для движения. Всего подтоплены оказались 43 территории. По данным администрации, вода откачена с 23 территории по 40 адресам, убрано 64 аварийных дерева. Ограничения проезда на Хатуринском сняты.

Поликлинику областной детской клинической больницы открыли после капремонта. В правительстве области сообщили, что теперь в здании могут принимать до 500 пациентов в смену. В поликлинике будут работать врачи 25 специальностей.

Ростовские ученые заявили, что через 20 лет Азовское море может поглотить 200 гектаров земли. В настоящее время море продолжает размывать побережье Таганрогского залива. Под угрозой могут оказаться десятки жилых построек.

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