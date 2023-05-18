«Добрый, веселый, искрометный»: в селе под Ростовом простились с отцом шестерых детей, которого застрелил зять

В Ростове простились с отцом шестерых детей, которого расстрелял сожитель дочери Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области продолжают расследовать преступление, которое произошло в одном из хуторов Каменского района вечером 14 мая. По версии следствия, 31-летний Николай (имена изменены – прим. ред.) винил родню сожительницы в том, что те настраивают 20-летнюю Татьяну против него.

Часто в порыве злости он говорил ей: «Ты не достанешься никому». Во время очередной ссоры с родней Татьяны Николай, считает следствие, схватился за оружие и открыл огонь по членам семьи. Мачеха Татьяны была ранена, а 51-летний отец Михаил и 33-летний брат старшей сестры Петр погибли.

"УМЕР У МЕНЯ НА РУКАХ"

- Со свояком простились вчера, папу хоронили сегодня, - говорит Татьяна «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону».

Известно, что у Петра осталась пятилетняя дочь, а его жена носит под сердцем двойню.

У Михаила сиротами остались шестеро детей: три дочери и столько же сыновей, самый младший из которых ходит в пятый класс.

- Отец был добрый, веселый, искрометный, - вспоминает папу, который умер у нее на руках, женщина.

Несмотря на ранение, жена Михаила нашла в себе силы прийти на похороны. Медики уже отпустили раненую женщину из больницы. Лечение она продолжит дома.

ИЩУТ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

По словам Татьяны, приемная мать просто почернела от горя. В свое время женщина не побоялась вступить в брак с отцом шестерых детей. Его сыновей и дочек Светлана приняла, как родных.

- И язык –то не поворачивается назвать ее мачехой, - говорят жители хутора. - А потом, когда ее Мишу подкосила болезнь, Светлана сделала все, чтобы поставить его на ноги.

- Я не знаю, как наша семья справиться с этим горем, - всхлипывает Татьяна.

Тем временем, самого Николая пока не задержали. Местные говорят, что хутор расположен на окраине леса. А мужчина знает эти места, как своих пять пальцев.

- Возможно, где-то отсиживается, - предполагают хуторяне.

Оперативники объявили Николая в федеральный розыск. Его не могут найти уже четвертые сутки.

ОФИЦИАЛЬНО

Возбуждены два уголовных дела

- По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство двух или более лиц», «Покушение на убийство двух или более лиц» и «Незаконные приобретения, передача, сбыт, изъятие, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Ведется следствие.

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