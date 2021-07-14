Новости Ростова-на-Дону на 14 июля 2021: коронавируса чаще всего стали заболевать молодые ростовчане

Главные новости на 14 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новости Ростова-на-Дону на 13 июля 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию обо всех главных событиях города и области.

В донском регионе все чаще и чаще заражаться новой коронавирусной инфекцией стали жители от 18 до 39 лет. За неделю инфекцию обнаружили у 60% людей этой категории. Но стоит отметить, что опасность не миновала и пожилых людей. Они по-прежнему находятся в группе риска и умирают от инфекции в разы чаще молодежи.

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев заявил, что на данный момент 100% взятых проб коронавируса относятся к индийскому штамму. Такие результаты получились в результате исследований, которые длились на протяжении трех недель. Также удалось выяснить, что 90% обследованных не выезжали заграницу.

Ковалев также заверил местных жителей в том, что в регионе в настоящее время достаточно запасов вакцины. Поставкой и распределением доз занимается федерация. При этом главный санврач региона отметил, что ощущается некоторый дефицит «КовиВака». Причина этого в том, что его местные жители предпочитают в большинстве случаев.

Городские власти приняли решение о том, как поступить с незаконными овощными палатками. Для предпринимателей собираются выделить специальные торговые площадки. Для палаток собираются выделить отдельные площадки в разных частях города. Этот вопрос будут решать в течение 2021-2022 года.

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