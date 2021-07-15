Новости Ростова-на-Дону на 15 июля 2021: в Ростове беременных прививают "Спутником V"

Главные новости Ростова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новости Ростова-на-Дону на 15 июля 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию обо всех главных событиях города и области.

Беременных разрешено прививать только вакциной «Спутник V». Препарат можно вводить с 22 недели. При этом будущим мамам, которые собираются на отдых в Краснодарский край напоминают: по медотводу нельзя заселяться в гостиницы. За три дня перед поездкой нужно сделать ПЦР-тест.

В Ростове при ухудшении ситуации с COVID-19 для пациентов могут развернуть еще 300 мест. Сейчас из-за роста заболеваемости ковидные койки в городе загружены на 83%. Всего развернуто 1350 коек, для сравнения прошлой зимой, в период пиковой заболеваемости, мест было 1400.

Жители донской столицы проголосовали против размещения ларьков в подземных переходах. Свое мнение люди выразили на портале «Активный ростовчанин». Возможность появления торговых точек в переходах не оставила равнодушными 966 человек. 56.2% поставили галочку в графе «против».

Жители донской столицы назвали главные достопримечательности города. По итогам проведенных компанией SuperJob опросов, ими стали набережная реки Дон и левобережная часть города. В пользу этих двух объектов высказались 17% опрошенных местных жителей. Вторую строчку рейтинга заняла река Дон, а третью - сам город.

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