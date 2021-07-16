Новости Ростова-на-Дону на 16 июля 2021: трое жительниц региона оказались порезаны ножом в салоне автобуса

Главные новости донской столицы Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Новости Ростова-на-Дону на 16 июля 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию обо всех главных событиях города и области.

В Ростовской области мужчина напал с ножом на троих пассажирок рейсового автобуса. Одна из женщин умерла на месте, две остальные с резаными ранами попали в больницу. Бандит смог сбежать. В отношении него уже заведено уголовное дело по соответствующей статье. Его поисками занимается полиция - распространены ориентировки.

На трассе в Ростовской области 27-летний водитель автомобиля Lifan - 214814 не справился с управлением и угодил в кювет, в результате чего машина опрокиннулась. В аварии погиб годовалый ребенок. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Ростовской области зарегистрировали и открыли компанию, которая займется сборкой малых космических аппаратов. Эту работу специалисты должны будут вести в партнерстве с донским технологическим центром «Арктурус». Сначала участники космического кластера планируют «овладеть компетенциями серийного производства» летательных аппаратов.

Первые желающие повторно поставить прививку стали появляться в донских пунктах вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Также важно, что с последнего введения вакцины в организм должно пройти не менее полугода. сделать прививку можно в любом пункте вакцинации.

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