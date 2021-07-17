Новости Ростова-на-Дону на 17 июля 2021: преподаватель донского вузаобвиняется в совершении 14 преступлений

Главные новости Ростова Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Новости Ростова-на-Дону на 17 июля 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию обо всех главных событиях города и области.

Страдающего от различных недугов в американской тюрьме ростовского летчика Константина Ярошенко спустя долгое время смог осмотреть врач. Женщине известно довольно немного. Медик назначил Константину курс различных препаратов и множество процедур. Важно отметить, что диагноз заключенному поставлен так и не был.

В Ростовской области под уголовное разбирательство попал преподаватель новочеркасского вуза. За мелкое взяточничество и служебный подлог завели сразу 14 дел. По данным ведомства, доцент кафедры брал деньги со студентов за экзамены и зачеты. Молодежи можно было не переживать и не стараться запомнить материал.

Причиной замора бычка в Цимлянском водохранилище оказался недостаток кислорода, его оказалось мало в водоеме из-за жары и цветения сине-зеленых водорослей. К такому выводу пришли специалисты волгоградского филиала ВНИИРО. Причем, по мнению экспертов, такие же случаи возможны и в будущем.

В Азове задержали подозреваемого в нападении на трех женщин в рейсовом автобусе. Выяснилось, что мужчина состоит на учете у врача психиатра. Ранее было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Сейчас расследование продолжается.

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Новости Ростова-на-Дону на 16 июля 2021: трое жительниц региона оказались порезаны ножом в салоне автобуса.

Собрали главные новости Ростова-на-Дону на 16 июля 2021.