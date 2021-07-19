Новости Ростова-на-Дону на 19 июля 2021: строительство обхода Аксая может быть окончено в 2023 году

Главные новости Ростова. Фото: аккаунт Василия Голубева в Инстаграм

Новости Ростова-на-Дону на 19 июля 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию обо всех главных событиях города и области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев проинспектировал строительство обхода Аксая. Глава региона отметил, что работы в этом месте ведутся очень активно. Эта дорога должна стать частью Ростовского транспортного кольца. В сентябре на заседании будет рассмотрен вопрос досрочного завершения работ в 2023 году.

Ростов-на-Дону приближается к максимальной отметке температуры за последние 70 лет. Согласно прогнозам донских синоптиков, температурный рекорд будет побит уже в понедельник. Ранее рекорд составлял +37,6 градусов в 1951 году. В первый рабочий день следующей недели столбики термометров поднимутся до отметки в +38 градусов.

В Ростовской области случилась авария, в которой погибли два человека. В результате аварии водитель иномарки скончался на месте преступления. А 69-летнего пассажира, который ехал на заднем сидении, госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи, но его не удалось.

В Аксайском районом суде прошли слушания по делу о создании преступного сообщества. Речь о громкой истории с рынками, на которые весной текущего года нагрянули силовики. Заседание состоялось 16 июля. Истцом в деле является прокурор Аксайского района. Он оспаривает законность получения земельных участков для размещения рынков.

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