Приходят на кладбище и хотят быть похожими: как сейчас живут друзья шестерых школьников, разбившихся в аварии в Новочеркасск

От удара о дерево машина превратилась в груду металла. Фото: пресс-служюа областной ГИБДД

В Ростовской области в Новочеркасске 18 апреля этого года произошла страшная авария. Шестеро учеников седьмых и восьмых классов погибли, врезавшись на машине в дерево. Перед этим они выпили несколько литров пива, которое подросткам купил взрослый приятель.

Ребята отмечали день рождения друга. Ему исполнилось 14 лет. По этому поводу родные мальчика «закатили» большой праздник.

Они разрешили сыну пригласить всех своих приятелей. Друзьями оказались 13-летние и 14-летние ровесники из разных школ города. В компании было четыре мальчика и две девочки. После похода на квест именинник тайком взял родительскую машину и поехал кататься на ней с друзьями.

«КП - Ростов-на-Дону» узнала, как живут близкие и друзья тех ребят, погибших в автокатастрофе.

По словам Кати (имя изменено – прим. ред.) - лучшей подруги девочки, погибшей в аварии, одноклассники до сих пор приходят на кладбище к друзьям.

- Дети часто вспоминают ребят с тоской и грустью, - рассказывает мама Екатерины. – А еще многие девчонки сделали в носу пирсинг, чтобы быть похожей на одну из погибших школьниц.

А вот родителей, потерявших детей, не видно не слышно. В районе, где все друг друга знают в лицо, осиротевших взрослых встречают лишь изредка в продуктовом магазине.

Не видно и того, кто купил ребятам пиво. Молодой человек словно в воду канул через неделю после похорон.

Местные предполагают, что парень переехал в другой город из-за того, что ему стыдно смотреть в глаза людям.

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