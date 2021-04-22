Сколько денег и за что предлагают друзьям пяти подростков, погибших в ДТП в Новочеркасске

В машине во время аварии находились шесть детей. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

Новочеркасск простился с подростками, которые погибли в страшном ДТП на улице Машиностроительной. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, школьники отмечали день рождения. В какой-то момент 14-летний именинник и его друзья решили прокатиться на автомобиле. Виновник торжества якобы тайком взял ключи от родительской иномарки, после чего ребята поехали кататься по городу.

В салоне находились две девочки и четверо мальчиков. В какой-то момент юный водитель не справился с управлением и врезался в дерево. В результате пятеро погибли на месте происшествия. Один мальчик выжил, но его состояние крайне тяжелое. Он до сих пор находится в реанимации.

После удара о дерево иномарка превратилась в груду металла. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

Эта трагедия всколыхнула всю область. Об аварии сообщали все местные и федеральные СМИ.

По словам местной жительницы, чья дочь училась в одной параллели с погибшими ребятами, ее ребенку, а также друзьям девочки, поступали странные сообщения.

- В «ВКонтакте» дочери писали незнакомые люди, судя по фотографиям – аккаунты принадлежали взрослым. Онлайн-собеседники представились журналистами федеральных изданий. Они, например, предложили 120 тысяч рублей за то, чтобы она сказала, что погибшие ребята были под наркотиками, - рассказала «КП-Ростов-на-Дону» жительница Новочеркасска.

По ее словам, подобные предложения поступали и другим школьникам. Однако никто из них не согласился оклеветать друзей, так рано ушедших из жизни.

Дерево, к котором горожане несут цветы.

Ранее «КП-Ростов» сообщала, что оказавшихся по роковому стечению обстоятельств в одной машине подростков похоронили в один день.

Также после церемонии прощания по городу поползли разные страшные слухи, касающиеся родителей погибших. Так, например, некоторые утверждали, что у матери одного из мальчиков случился сердечный приступ. Но эта информация не соответствует действительности.

Проститься с ребятами пришли сотни людей.

В день прощания с детьми в городе объявили траур. А накануне глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко обратился к горожанам .

- Я призываю всех родителей Новочеркасска обсудить случившееся со своими детьми, - сказал градоначальник. - Объясните им, какими страшными бывают последствия необдуманных поступков и пренебрежения правилами безопасности. Мы также усилим профилактическую работу в городских школах, проведем беседы как с самими учащимися, так и с членами их семей.

"Комсомолка" приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

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