Новости Ростова-на-Дону на 14 ноября 2021: закрытие рынка «Фортуна» и отмена занятий в школах

Рассказываем, что случилось в Ростове и Ростовской области за сутки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 14 ноября 2021 — публикуем подборку «КП». Рассказываем, что случилось за сутки в городе и области.

В Ростове закрывают рынок «Фортуна». Как рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко, торговая площадка не была крытым капитальным строением, а потому не соответствовала требованиям законодательства. Собственники площадки собираются застроить ее. Ранее «КП» подробнее писала о ситуации с авторынком «Фортуна».

Школы Каменского района закрыли из-за угрозы теракта. По данным источника «КП», информацию о нападении распространил в соцсетях девятиклассник одного из учебных заведений. Сам хулиган позже объяснил правоохранителям, что хотел пошутить.

Областное управление ФСБ возглавил Игорь Голдобин. Ранее он возглавлял волгоградское управление ФСБ, а также руководил управлением ведомства в Тамбовской области.

С 1 ноября в Ростове прекратит работу ярмарка на территории старого аэропорта. Напомним, весной здесь расположились прилавки предпринимателей с закрытых аксайских рынков. Сейчас людям предлагают переехать на другие площадки — их писок мы публиковали здесь.

В Таганрогском городском суде завершается рассмотрение дела в отношении инженера ТАНТК им. Бериева. Его обвиняют в отравлении других сотрудников предприятия. Гособвинитель запросил обвиняемому восемь лет колонии.

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