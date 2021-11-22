«У нас не принято оставлять в беде»: Вся станица собирает деньги на похороны троих сестер, умерших из-за отравления в Ростовской области

К сборам подключились в школе, где учились дети, друзья и знакомые родителей
Фото: ИВАНОВА Диана
В донской станице Бессергеневской под Новочеркасском – большое горе. Многодетная семья – родители, трое дочерей и сын - отравились неизвестным веществом. По одной из версий, это мог быть угарный газ. Одна девочка умерла дома, у родителей на глазах, двое других скончались в больнице с разницей в одну ночь. Их мать, отец и девятилетний брат сейчас в реанимации.
Как рассказала журналисту «КП - Ростов-на-Дону» местная жительница Екатерина Михайлова, сейчас вся станица собирает деньги на похороны.
- У нас люди друг к другу относятся по-человечески. Своих друзей, родных, соседей в беде не бросаем. Кончено, будем помогать всей станицей, - рассказала Екатерина Михайлова.
К примеру, помощь собирается оказать школа, в которой учились старшие дети. Также сбор средств открыли и одноклассники матери, практически в одночасье потерявшей троих дочерей.
По словам Екатерина Михайловой, родители вкладывали всю душу в детей, которых взяли из детского дома.
Девочки и мальчик посещали различные секции, кружки.
- Они вкладывали в детей всю душу. Я не знаю, как родители переживут такую утрату, - сказала жительница станицы.
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