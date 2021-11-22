«У нас не принято оставлять в беде»: Вся станица собирает деньги на похороны троих сестер, умерших из-за отравления в Ростовской области

К сборам подключились в школе, где учились дети, друзья и знакомые родителей Фото: ИВАНОВА Диана

В донской станице Бессергеневской под Новочеркасском – большое горе. Многодетная семья – родители, трое дочерей и сын - отравились неизвестным веществом. По одной из версий, это мог быть угарный газ. Одна девочка умерла дома, у родителей на глазах, двое других скончались в больнице с разницей в одну ночь. Их мать, отец и девятилетний брат сейчас в реанимации.

Как рассказала журналисту «КП - Ростов-на-Дону» местная жительница Екатерина Михайлова, сейчас вся станица собирает деньги на похороны.

- У нас люди друг к другу относятся по-человечески. Своих друзей, родных, соседей в беде не бросаем. Кончено, будем помогать всей станицей, - рассказала Екатерина Михайлова.

К примеру, помощь собирается оказать школа, в которой учились старшие дети. Также сбор средств открыли и одноклассники матери, практически в одночасье потерявшей троих дочерей.

По словам Екатерина Михайловой, родители вкладывали всю душу в детей, которых взяли из детского дома.

Девочки и мальчик посещали различные секции, кружки.

- Они вкладывали в детей всю душу. Я не знаю, как родители переживут такую утрату, - сказала жительница станицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Их любимой работой было воспитание детей»: что известно о семье, отравившейся в станице Ростовской области

Супруги потеряли троих приемных детей. Они сами и их старший сын — в реанимации (подробнее)

В Ростовской области две девочки погибли от отравления неизвестным веществом

Еще двое детей и двое взрослых попали в реанимацию (подробности)

Третий ребенок погиб при отравлении семьи в Ростовской области

За два дня родители лишились уже третьей дочки (подробности)

Эксперты назвали версии, чем могла отравиться семья в Ростовской области, где погибли трое приемных детей

Трагедия произошла накануне в одной из станиц Ростовской области (подробнее)

Причиной отравления семьи в Ростовской области могло стать мясо

В результате происшествия двое детей погибли, еще четыре человека пострадали (подробнее)